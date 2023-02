Noch vor einigen Jahren gehörte die Datingshow "Take me out" zu den heimlichen Quoten-Überfliegern im Fernsehen. Marktanteile um 20 Prozent in der Zielgruppe standen auf der Tagesordnung, als Ralf Schmitz am späten Abend bei RTL den Amor mimte. Seit Jan Köppen die Moderation übernommen hat, sind solche Zahlen nicht mehr drin - allerdings ist "Take me out" inzwischen auch in einem deutlich schwächeren Umfeld unterwegs, in dem das "Supertalent" längst verschwunden ist und auch "Deutschland sucht den Superstar" viel vom früheren Glanz verloren hat.

An diesem Samstag etwa bescherte die Castingshow mit Dieter Bohlen dem Privatsender zwar die Marktführerschaft in der klassischen Zielgruppe, doch mit 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren lag der Marktanteil eben nur bei vergleichsweise mäßigen 12,4 Prozent. Insgesamt schalteten genau zwei Millionen Menschen ein. Gemessen daran machte "Take me out" seine Sache danach richtig gut: 1,40 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer blieben dran, darunter 620.000 aus der Zielgruppe, wo der Marktanteil mit 14,1 Prozent so hoch ausfiel wie lange nicht mehr.

Sophia Thomalla markierte im weiteren Verlauf des Abends mit ihrer Show "Date or Drop" gar einen neuen Bestwert: Starke 17,0 Prozent betrug der RTL-Marktanteil ab 23:41 Uhr, insgesamt entsprachen 1,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer guten 10,2 Prozent. Bis tief in die Nacht hinein sorgten weitere "Take me out"-Wiederholungen schließlich noch für Marktanteile von bis zu 16,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die durchweg ernüchternde Daytime, die dem Sender durchweg einstellige Marktanteile bescherte, war damit also ein Stück weit vergessen.

Allzu harte Konkurrenz gab's am Abend auf Seiten der Privatsender aber ohnehin nicht: Am besten schlug sich noch Sat.1, wo "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes" mit 10,0 Prozent Marktanteil deutlich über den Normalwerten lag. ProSieben blieb mit zwei Folgen seiner Rankingshow "Darüber... die Welt" blass und kam auf Werten von 8,3 und 6,7 Prozent. Noch schwerer tat sich die Vox-Doku "Kleine Profis - Wenn Kinder Karriere machen", die nur 540.000 Personen sowie 5,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erreichte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV