Des einen Leid' ist mitunter des anderen Freud': Während hinter Sat.1 eine schwache erste Woche der Liveshow "Volles Haus" liegt, entpuppt sich wohl Kabel Eins als einer der Gewinner dieser Programmierung. Für die dort gezeigte 18-Uhr-Sendung "Mein Lokal, dein Lokal" gab es gleich mehrere Rekorde. Am Freitag sicherte sich die Produktion sehr starke 9,2 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen. Somit lief am Freitag eine der quotenstärksten Sendungen der vergangenen Jahre. Denn: Wird mal eine Episode aus dem vergangenen Sommer außen vor gelassen, dann muss man schon bis ins Jahr 2019 zurückgehen, um auf höhere Marktanteile zu stoßen.

Nun aber zu Sat.1, wo – wenig überraschend – auch am Freitag kein positiver Trend der neuen Show "Volles Haus" zu erkennen ist – im Gegenteil. Die Reichweite fiel auf den bisher niedrigsten Wert, nämlich rund 220.000 Zuschauende ab drei Jahren. Am Montag noch waren den vorläufigen Zahlen zufolge 340.000 gemessen wurden. Mit nur noch 2,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen landete Sat.1 mit Ausgabe Nummer fünf einmal mehr im Quotenkeller.

Nicht neu ist ebenfalls, dass jene Sendungen, die dafür weichen mussten, nun mittags punkten. "Auf Streife" holte ab 13 Uhr 10,7 Prozent, die erste "Klinik am Südring"-Folge sicherte sich eine Stunde später fast zehn Prozent. Ungewöhnlich ist auch: "Volles Haus" sicherte sich im Schnitt rund 60.000 umworbene Zusehende. Teil von "Volles Haus" ist bekanntlich ein nun kürzerer "Britt"-Talk. Die Talkshow läuft als einstündige Version auch vormittags um 10 Uhr - und kam dort am Freitag auf 120.000 14-bis 49-Jährige und 13 Prozent Marktanteil...



Zur besten Sendezeit zeigte Sat.1 "Mein Mann kann", kann mit den Werten aber nicht glücklich sein. Nachdem die Vorabendausstrahlung nur 2,2 Prozent erreichte, sicherte sich die Primetime-Folge zwar 6,4 Prozent bei den klassisch Umworbenen. Vom Schnitt der 2022 ausgestrahlten ersten Staffel blieb man aber ein Stück entfernt. Diese kam auf bessere neun Prozent und auch die Reichweiten waren höher. Damals lag der Schnitt bei 1,3 Millionen, am Freitag erreichte die Show genau eine Million Zusehende, immerhin 150.000 mehr als eine Woche zuvor.

Anzutreten hatte das Format auch diesmal wieder gegen "Let's Dance" bei RTL, das mit einer weiteren Live-Sendung diesmal knapp unter vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer fiel. 3,96 Millionen wurden festgestellt, davon gehörten 1,82 Millionen zur vom Sender besonders beachteten Gruppe der 14- bis 59-Jährigen (16,7%), 1,05 Millionen zu den 14- bis 49-Jährigen. In der klassischen Zielgruppe holte die Tanzshow mit 18,2 Prozent die Marktführung – eine Woche zuvor wurden allerdings noch rund 22 Prozent festgestellt.

