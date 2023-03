Mit einem hauchdünnen Vorsprung hat "DSDS" am Samstagabend die Primetime in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen gewonnen. 680.000 Menschen in dieser Altersklasse sahen sich die RTL-Castingshow an, das hatte 11,8 Prozent Marktanteil zur Folge. "Klein gegen Groß" kam zur gleichen Zeit im Ersten auf 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, aufgrund der längeren Sendezeit war aber ein leicht höherer Marktanteil drin: 12,3 Prozent. Insgesamt war die Sache dagegen eindeutiger: Hier kam die Show mit Kai Pflaume auf 5,37 Millionen Zuschauende, während sich Dieter Bohlen & Co. mit 2,05 Millionen begnügen mussten.

Im Vergleich zur Vorwoche hielt sich "DSDS" vergleichsweise stabil. "Take Me Out" kam am späteren Abend dann ebenfalls auf 11,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, hier sahen 1,24 Millionen Menschen zu. Nicht gut lief es dagegen für die erste Ausgabe der zweiten "Prominent getrennt"-Staffel, die RTL ab 23:55 Uhr startete. Hier sank die Gesamtreichweite auf 480.000 und der Marktanteil blieb bei 8,0 Prozent hängen.

Doch zurück in die Primetime, wo beim jungen Publikum auch das ZDF gut performte: "Kommissarin Lucas" ermittelte dort nämlich vor 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren, das entsprach exakt 10 Prozent Marktanteil. Insgesamt sahen 6,02 Millionen Menschen zu, was dem ZDF den Tagessieg bescherte, nicht einmal die "Tagesschau" lockte mehr Personen vor die Bildschirme. "Der Alte" kam im Anschluss noch auf 4,01 Millionen Zuschauende und sehr gute 16,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, "Kommissarin Lucas" erreichte davor noch bessere 21,8 Prozent.

Die Tagesmarktführerschaft in beiden wichtigen Zuschauergruppen sicherte sich mit großem Abstand übrigens Das Erste. Sowohl insgesamt (18,6 Prozent) als auch bei den 14- bis 49-Jährigen (10,8 Prozent) lag man vor dem ZDF (13,2 Prozent insgesamt) und RTL (8,9 Prozent bei den Jüngeren). Das ist auf die Daytime zurückzuführen, wo zahlreiche Wintersport-Übertragungen die Quoten des Senders nach oben trieben. Insgesamt erreichte man so oft mehr als 20 Prozent und bei den Jüngeren war Das Erste meist zweistellig unterwegs. Bei RTL versagte unter anderem ein "Hör mal, wer da hämmert"-Marathon mit in der Spitze 5,0 Prozent in der Zielgruppe und auch "Explosiv - Weekend" (4,9 Prozent) und "Gala" (7,4 Prozent) taten sich schwer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV