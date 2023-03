In vier Staffeln kam es kein einziges Mal vor, doch in der fünften Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" scheint nun die Stunde der Wildcards zu schlagen: Nach Helena ist es am Sonntag erneut einem Publikumskandidaten gewonnen, Joko Winterscheidt seine Show streitig zu machen, sodass es nächste Woche "Wer stiehlt Svenrik die Show?" heißen wird. Starke Quoten waren Winterscheidt trotz der Niederlage sicher, wenngleich der Münster-"Tatort" nicht gänzlich spürlos an dem ProSieben-Format vorbeiging.

Mit im Schnitt 1,17 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauern erzielte "Wer stiehlt mir die Show?" einen erneut starken Marktanteil von 17,4 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt schalteten 1,59 Millionen Personen ein - das waren zwar ein paar mehr als beim Staffel-Auftakt vor zwei Wochen, aber eine Viertelmillion weniger als vor sieben Tagen. Dass der Tagesmarktanteil von ProSieben in der Zielgruppe am Sonntag dennoch bei nur 8,8 Prozent lag, hängt mit schwachen Daytime-Quoten zusammen. So enttäuschte etwa "taff weekend" mit nur 4,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, später blieben auch "Galileo Stories" und "Gallileo X-Plorer" mit Werten von 5,2 und 6,0 Prozent sehr blass.

Trotzdem war ProSieben am Sonntag mit Blick auf die Zielgruppe der erfolgreichste Privatsender. So erreichte RTL mit dem Spielfilm "Die Mumie" um 20:15 Uhr zwar insgesamt 1,82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, doch beim jungen Publikum reichte es gegen die harte Konkurrenz letztlich für nur 7,3 Prozent Marktanteil, ehe auch "Stern TV am Sonntag" mit Mareile Höppner anschließend lediglich 7,6 Prozent erzielte. Sat.1 kam wiederum mit "Spider-Man: Far From Home" nicht über einen Marktanteil von 6,4 Prozent hinaus. Vox schlug sich dagegen besser, musste mit "Kitchen Impossible" aber ebenfalls Federn lassen: Mit einem Marktanteil von 8,8 Prozent war es die schwächste Folge der Koch-Doku seit längerer Zeit.

Richtig schwer taten sich derweil die "Trucker Babes", die bei Kabel Eins auf 2,8 Prozent Marktanteil abstürzten. "Abenteuer Leben am Sonntag" konnte danach den Schaden aber begrenzen und die Quote auf gute 5,6 Prozent glatt verdoppeln. Deutlich mehr erhofft haben dürfte man sich zudem bei RTLzwei von "X-Factor: Das Unfassbare", das trotz zweier neuer Folgen kaum mehr als eine halbe Million Menschen erreichte und Marktanteile von 3,3 und 3,5 Prozent in der Zielgruppe verbuchte. Dafür schlug sich "Sailor Moon" angesichts des Sendergeburtstags am Nachmittag mit bis zu 7,3 Prozent umso besser.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV