Von einem Quoten-Erfolg ist die neue Sat.1-Nachmittagsshow "Volles Haus!" noch ein ganzes Stück entfernt. Doch nach einer durchweg schwachen Premieren-Woche, in der die vorläufig gewichteten Marktanteile nur zwischen 2,7 und 3,5 Prozent schwankten, hat es am Montag immerhin einen kleinen Hoffnungsschimmer gegeben. Durchschnittlich 120.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten über drei Stunden hinweg für einen Marktanteil von 4,7 Prozent. In der halben Stunde ab 17:30 Uhr, die sich die Sendung mit den Regionalmagazinen teilt, lag der Marktanteil sogar bei 6,1 Prozent.

Insgesamt bleibt das Interesse an dem Neustart, den Jasmin Wagner nach dem positiven Corona-Test ihres Kollegen Jochen Schropp diesmal zusammen mit Christian Wackert präsentierte, aber trotzdem überschaubar: Nur 290.000 Personen waren im Schnitt zwischen 16 und 19 Uhr dabei, sodass der Marktanteil hier bei gerade mal 2,0 Prozent lag. Einmal mehr sehr schwach schnitt im Anschluss auch die Spielshow "Mein Mann kann" ab, die nicht über 620.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 3,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinauskam.

Keine guten Nachrichten kommen außerdem aus der Primetime, wo "99 - Eine:r schlägt sie alle" zwar leicht besser abschnitt als vor einer Woche, aber mit 980.000 Zuschauerinnen und Zuschauern und 6,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen weiter ein ganzes Stück hinter den Quoten der ersten beiden Staffeln rangierte, die noch freitagabends lief.

Für zweistellige Marktanteile sorgte am Montag in Sat.1 neben dem "Frühstücksfernsehen" übrigens die Dailytalkerin Britt Hagedorn - nicht jedoch mit der bemerkenswert lieblos in "Volles Haus!" geschnittenen Ausgabe, sondern mit einer einstündigen Wiederholung am Vormittag. Auf überzeugende 11,0 Prozent Marktanteil brachte es "Britt" um 10:00 Uhr in der klassischen Zielgruppe, insgesamt entschieden sich zu diesem Zeitpunkt im Schnitt 260.000 Zuschauerinnen und Zuschauer für die Sendung.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV