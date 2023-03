Von den rund 6,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, die die erste Doppelfolge von "Der Schwarm" am Montag im linearen Fernsehen verfolgt haben, waren am Donnerstag beim Finale - das anders als die übrigen Folgen auch erst kurz zuvor in der ZDF-Mediathek online gestellt wurde - noch 4,58 Millionen übrig. Das entsprach in etwa auch der Reichweite der dritten Doppelfolge vom Mittwoch.

Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf noch immer gute 16,4 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,8 Prozent Marktanteil erzielt. Vor allem Jüngere dürften aber besonders Mediatheks-affin gewesen sein, dort liefen in den letzten Wochen bereits etliche Sichtungen im Millionen-Bereich auf. Angesichts der viertägigen Event-Programmierung dürfte auch die zeitversetzte Nutzung auf klassischem Weg eine durchaus nennenswerte Rolle spielen. Bis zu einer Gesamt-Bewertung des Erfolgs von "Der Schwarm" gilt es also noch einig Tage abzuwarten.

Sicher ist aber, dass am Donnerstagabend nicht "Der Schwarm", sondern der Krimi im Ersten klar die Nase vorn hatte. "Tod am Rennsteig - Auge um Auge" debütierte dort vor 6,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, was einem Marktanteil von 23,8 Prozent entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 9,4 Prozent Marktanteil erzielt. "Kontraste" kam danach mit einer Gesamt-Reichweite von 2,72 Millionen auf 11,2 Prozent Marktanteil.

Erfolgreich war auch "Nuhr im Ersten": 2,13 Millionen Menschen sahen zu, was für das Format die höchste Reichweite seit Anfang 2022 bedeutete. Bemerkenswert: Im Vergleich zu den direkt davor laufenden "Tagesthemen" konnte Nuhr die Reichwiete um 300.000 steigern. Der Marktanteil belief sich auf 14,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 7,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Bei einem kurzen "Tagesschau Extra" zu den Schüssen in Hamburg waren danach 1,91 Millionen dabei.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV