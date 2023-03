Auch wenn sich der SC Freiburg am Donnerstagabend in der Europa League letztlich knapp geschlagen geben musste: Das Team von Christian Streich hielt die Partie in Turin lange Zeit offen. Darüber dürfte man sich auch bei RTL gefreut haben - den TV-Quoten war das jedenfalls sicherlich nicht abträglich.

Die erste Halbzeit sahen sich im Schnitt 3,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an, was bereits für gute 11,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum reichte. Während der zweiten 45 Minuten zog die Reichweite nach 22 Uhr dann noch auf im Schnitt 3,51 Millionen an, der Marktanteil schoss auf 17,1 Prozent beim Gesamtpublikum nach oben. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden Marktanteile von zunächst 13,6 und dann 16,6 Prozent erzielt.

RTL kann damit vollauf zufrieden sein - auch wenn es letztlich nicht für die Marktführung beim jungen Publikum reichte. Die ging stattdessen wieder an "Germany's Next Topmodel" bei ProSieben - auch wenn dort der Marktanteil mit 17,3 Prozent auf ein Staffel-Tief fiel. Insgesamt sahen im Schnitt 1,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein, was sogar wieder ein paar mehr waren als in der vergangenen Woche.

Dass das anschließende Magazin "red" diesen Schwung überhaupt nicht nutzen kann, bleibt aber weiterhin bedenklich. Gerade mal auf 8 Prozent kam die Sendung bei den 14- bis 49-Jährigen, die Gesamt-Reichweite belief sich auf im Schnitt nur 0,55 Millionen. Bei RTL kam die Highlights-Sendung zwischen 23 Uhr und Mitternacht hingegen noch immer auf gute 12,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Blickt man auf die erweiterte Zielgruppe 14-59, dann lag RTL mit dem Fußball übrigens vor ProSieben, das bekanntlich ja eine jüngere Altersgruppe anspricht. Primetime-Sieger war RTL am Abend aber auch dort nicht, hier lag Das Erste mit seinem Krimi "Tod am Rennsteig - Auge um Auge" vorn.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV