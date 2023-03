am 10.03.2023 - 11:35 Uhr

Seit einigen Tagen wirbt Eurowings wieder im deutschen Fernsehen - und tut dies äußerst reichweitenstark. Am Donnerstag brachte es die Fluggesellschaft mit 140 Spots auf eine Reichweite von 94,55 XRP, wie AdScanner ermittelt hat. Die meisten Spots liefen bei ProSieben, gefolgt von Sat.1 und Tele 5. Aber auch bei RTL war Eurowings stark vertreten. Noch effizienter war allerdings die Modekette C&A, die ebenfalls 140 Mal warb, damit aber sogar auf 112,08 XRP erzielte. Damit war die C&A-Kampagne ähnlich stark wie am Tag zuvor.

Mit Roller und Segmüller schafften es zudem am Donnerstag zwei Möbelhäuser ins Top-10-Ranking von AdScanner. Mit XRP-Werten um 50 bewegten sie sich ziemlich auf Augenhöhe, wenngleich Segmüller gereade mal 48 Spots dafür benötigte. Konkurrent Roller warb hingegen 74 Mal im deutschen Fernsehen.

© AdScanner

In anderen Sphären waren dagegen Lotto24, die Emma-Matratze, Taxfix, Tipico Games und HelloFresh unterwegs: Jede dieser Marken wurde jeweils über 200 Mal beworben. Das führte aber nicht zwangsläufig zu hohen Reichweiten: Der XRP von Lotto24 betrug lediglich 20,14.

© AdScanner

Welches Unternehmen hat gestern das Fernsehen am stärksten für seine Kommunikation genutzt? DWDL.de und AdScanner bringen Licht ins Dunkel und veröffentlichen täglich die Hitlisten der Produkte, für die am Vortag die meisten Spots geschaltet wurden bzw. deren Spots die höchsten Brutto-Reichweiten erzielt haben - wobei Eigenwerbung der Sender hiervon ausgenommen ist. Die Messung der Reichweiten basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite macht AdScanner also auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar. Statt der bislang branchenüblichen GRP (Gross Rating Points) spricht AdScanner daher von XRP (Exact Rating Points), die sich immer auf die gemessenen Vodafone-Haushalte beziehen. Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.