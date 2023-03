Drei Shows buhlten bei RTL, ProSieben und im ZDF am Samstagabend um die Gunst des Publikums - und alle drei Sender können letztlich beim Blick auf die Quoten recht zufrieden sein. Blickt man auf das Ranking in der klassischen Zielgruppe, dann platzierte sich "Deutschland sucht den Superstar" dank 0,66 Millionen 14- bis 49-Jährigen auf dem ersten Platz. Der Marktanteil lag mit 11,9 Prozent dabei in etwa auf dem Niveau der vergangenen Woche. Bei den 14- bis 59-Jährigen lag der Marktanteil übrigens exakt genauso hoch.

"Schlag den Star" zählte im Schnitt rund 70.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer weniger - allerdings über einen längeren Zeitraum, weil die XXL-Show diesmal erst um 0:41 Uhr zu Ende war. Das führte dazu, dass der durchschnittliche Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen über diese rund viereinhalb Stunden mit 12,4 Prozent höher ausfiel als bei RTL. Dort kam "Take me out" ab 22:40 Uhr zwar auch noch auf gute 11,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen" musste sich eine Stunde später aber mit nur 7,2 Prozent Marktanteil zufrieden geben.

Und auch das ZDF konnte mit seinem "Quiz-Champion" am Samstagabend durchaus auch bei den Jüngeren punkten. Die Sendung erzielte in der Altersgruppe 14-49 einen Marktanteil von 10,1 Prozent. Beim Gesamtpublikum erreichte die ZDF-Show sogar erheblich mehr Publikum als die beiden Shows der Privaten zusammen: 4,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein, was einem Marktanteil von 18,4 Prozent beim Gesamtpublikum entsprach und das ZDF in der Primetime zum Marktführer machte. Bei "DSDS" sahen im Schnitt 2,11 Millionen Personen zu, die durchschnittliche Reichweite von "Schlag den Star" belief sich den Abend über auf 1,27 Millionen.

Vox kam mit den "Hitwissern" gegen die großen Shows nicht an und musste sich mit mageren 4,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen begnügen. Insgesamt erreichte die Sendung zwischen 20:15 Uhr und 23:50 Uhr im Schnitt 0,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

