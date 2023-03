"Wer stiehlt mir die Show?" schlägt sich am Sonntagabend weiterhin prächtig - auch wenn die Promis im Ratepanel in der laufenden Staffel bislang ins Hintertreffen gerieten und nun schon zum zweiten Mal ein Wild-Card-Kandidat die Moderation übernahm. Durchschnittlich 1,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren ab 20:15 Uhr bei "Wer stiehlt Svenrik die Show?" dabei, darunter 1,24 Millionen 14- bis 49-Jährige. In der Zielgruppe lag der Marktanteil damit bei starken 19,3 Prozent, fiel also fast genauso hoch aus wie zwei Wochen zuvor, als es darum galt, Svenriks Vorgängerin Helena die Show zu stehlen.

Geschlagen geben musste sich die Show zur besten Sendezeit nur dem "Tatort", der mit 1,95 Millionen jungen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 25,1 Prozent Marktanteil klar in Führung lag. Insgesamt war der Münchner ARD-Krimi ohnehin nicht zu toppen: 9,56 Millionen Personen trieben den Marktanteil hier sogar auf 30,7 Prozent. Zum Vergleich: Die ZDF-Reihe "Familie Anders - Willkommen im Nest" lag mit 3,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern als stärkster Verfolger beim Gesamtpublikum weit dahinter.

Marktanteils-Trend: Wer stiehlt mir die Show? Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

ProSieben konnte indes auch im weiteren Verlauf des Abends noch überzeugen - die Oscar-Verleihung sorgte dafür, dass der Privatsender bis tief in die Nacht hinein starke Quoten verbuchte. So kam schon der "red"-Countdown vom Roten Teppich im Schnitt auf 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 14,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe die eigentliche Verleihung schließlich zwischen 1 und 3 Uhr von durchschnittlich 360.000 Film-Fans gesehen wurde - deutlich mehr als in den Vorjahren. Bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich der ProSieben-Marktanteil zu diesem Zeitpunkt auf glänzende 19,7 Prozent.

Tagsüber sah es für ProSieben hingegen am Sonntag über weite Strecken hinweg nicht gerade berauschend aus. Ob "Big Stores", "Mission: Job Unknown" oder "taff weekend" - die Quoten blieben durchweg einstellig. Am besten schlug sich noch das neue Format "Galileo X-Plorer", das ab kurz nach 19 Uhr ordentliche 8,5 Prozent Marktanteil verzeichnete und insgesamt 730.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu ProSieben lockte. Dank der starken Primetime war der Sender dennoch Marktführer in der Zielgruppe und kam letztlich auf überzeugende 10,5 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV