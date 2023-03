Die vierte Staffel von "First Dates Hotel" ist auf dem besten Weg zur bislang aus Marktanteils-Sicht erfolgreichsten für Vox zu werden. Zwei Wochen vor dem Finale erzielte das Format erneut einen zweistelligen Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen: Genau 10,0 Prozent standen hier zu Buche, das war der zweitbeste Wert dieser Staffel. Insgesamt hatten im Schnitt 1,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet.

Auch am Vorabend lief es für Vox schon sehr gut: Der Klassiker "Das perfekte Dinner" überzeugte ab 19 Uhr bereits mit 10,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, die Gesamt-Reichweite lag mit 1,44 Millionen sogar noch deutlich höher als in der Primetime. "First Dates" um 18 Uhr wusste mit 8,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ebenfalls zu überzeugen.

Neben Vox dürfte man auch bei RTLzwei mit Freude auf die Quoten vom Montag blicken. Zwar schleppte sich "Köln 50667" mit 2,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen eher schlecht als recht dem Relaunch kommende Woche entgegen, "Berlin - Tag & Nacht" war mit 5,3 Prozent Marktanteil aber durchaus erfolgreich.

Richtig gut lief es dann in der Primetime: "Die Geissens" erzielten mit einer Doppelfolge zunächst 6,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und steigerten sich ab 21:15 Uhr sogar noch auf 7,8 Prozent. Das war der höchste Marktanteil für das Format seit etwa einem Jahr. 0,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen ab 21:15 Uhr insgesamt zu, die erste Folge ab 20:15 Uhr hatte eine Reichweite von 0,76 Millionen - Robert und Carmen Geiss gelingt es also offenbar, über den Abend Publikum einzusammeln. Ausgezahlt hat sich auch, dass ab 22:15 Uhr noch mal "Die Geissens - Roberts Mega Mansions" zu sehen war: Der Marktanteil hielt sich auch am späteren Abend bei guten 6,5 Prozent.

Der Primetime-Sieg ging in der Zielgruppe unterdessen aber wieder an RTL, wo "Wer wird Millionär?" mit 0,63 Millionen 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 11,8 Prozent erzielte. Insgesamt verfolgten im Schnitt 3,25 Millionen Personen die Quizsendung. Davon profitierte auch wieder das darin eingebettete "RTL direkt", das insgesamt 2,78 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte und einen Zielgruppen-Marktanteil von 10,9 Prozent erzielte. Auch "Spiegel TV" war am späten Abend mit 11,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen noch erfolgreich.

Festzuhalten ist aber auch: Die drei meistgesehenen Sendungen des Montags in der Zielgruppe 14-49 liefen gar nicht in der Primetime ab 20:15 Uhr, sondern schon davor. Ganz oben platzierte sich mit 1,07 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauern allein im Ersten (Dritte etc. nicht mitgerechnet) die "Tagesschau" mit 18,4 Prozent Marktanteil, um 18:44 Uhr punktete auch schon "RTL aktuell" mit 18,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. "GZSZ" kam mit 0,65 Millionen 14- bis 49-Jährigen auf 12,5 Prozent Marktanteil und lag auch damit noch vor allen Primetime-Sendungen.

