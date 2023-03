am 16.03.2023 - 09:18 Uhr

Die Wiederbelebung von "TV Total" gehörte bei ProSieben zweifellos zu den besten Entscheidungen der letzten Jahre. Die Show mit Sebastian Pufpaff hat sich längst als fester Quotengarant am Mittwochabend etabliert und erlebt in den letzten Wochen sogar einen kleinen Höhenflug. Auch diesmal reichte es wieder für sehr gute 13,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, was ProSieben zum Marktführer um 20:15 Uhr machte. Insgesamt hatten im Schnitt 1,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet.

Zuletzt gelang es zudem auch etwas besser, das Publikum im Anschluss bei "Zervakis & Opdenhövel. Live." dranzuhalten. Vom einst großzügigen Journal ist inzwischen zwar nur noch eine brutto 45-minütige Sendung übrig geblieben, die lag mit 8,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen aber auf einem akzeptablen Quoten-Niveau, auch wenn der Verlust im Vergleich zu "TV Total" natürlich weiter beträchtlich ist. Die Gesamt-Reichweite lag mit 0,61 Millionen weniger als halb so hoch wie bei der vorausgehenden Sendung.

Bei RTL dürfte man unterdessen etwas durchatmen, dass sich "Der Bachelor" nach dem Sturz in die Einstelligkeit wieder erholt hat und sich auf solide 11,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen steigerte. 1,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu, was 5,4 Prozent Marktanteil entsprach. Von Werten wie in den vergangenen Jahren ist das Format damit aber weiterhin ein großes Stück entfernt.

"RTL direkt" erreichte im Anschluss 1,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie Marktanteile von 6,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 9,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "Stern TV" schaffte dann ebenfalls nicht mehr den Sprung in die Zweistelligkeit und musste sich mit 9,7 Prozent Marktanteil in der Altersgruppe 14-49 zufrieden geben. Die Gesamt-Reichweite lag im Schnitt bei 0,94 Millionen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV