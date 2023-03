Wie erfolgreich war "Der Schwarm" beim ZDF? Die linearen Reichweiten waren in der vergangenen Woche nicht schlecht, aber auch nicht unbedingt herausragend und zeigten eine fallende Tendenz. Schon da war aber klar: Bei einer Event-Programmierung an vier aufeinanderfolgenden Tagen dürfte der Anteil zeitversetzter Nutzung überdurchschnittlich hoch ausfallen. Und dazu kommen natürlich noch die Abrufe in der Mediathek, wo die Folgen ja vorab veröffentlicht wurden und wo es in aller Regel durch die lineare Ausstrahlung auch nochmal einen Schub zu verzeichnen gibt.

Online wird "Der Schwarm" auch weiterhin noch Reichweite aufbauen, mit dem Abstand von einer Woche nach TV-Ausstrahlung lässt sich nun aber schon ein etwas klareres Bild zeichnen. Zunächst Mal: Schon die zeitversetzte Nutzung auf klassischem Weg (also ohne die Mediathek) ließ die Reichweiten deutlich ansteigen. So kommt die Auftakt-Folge nach der endgültigen Gewichtung der Quoten, die drei Tage zeitversetzte Nutzung etwa durch Festplattenrekorder enthält, nun auf im Schnitt 7,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, ein Plus von 680.000 im Vergleich zu den vorläufigen Zahlen.

Am zweiten und dritten Abend kamen dann 840.000 bzw. 760.000 weitere Leute hinzu, besonders stark fiel die zeitversetzte Nutzung aber beim Finale aus - das anders als die übrigen Folgen auch erst kurz vorher online stand. Hier stieg die Reichweite noch massiv von 4,58 auf 5,87 Millionen an. In den vergangenen drei Jahren, seit wir also bei DWDL.de regelmäßig einen Blick auf die endgültig gewichteten Quoten werfen, verzeichnete noch keine andere Sendung eine so hohe nachträgliche Aufwertung. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum erhöhte sich damit übrigens auf 19,6 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen auf 11,5 Prozent.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Der Schwarm 09.03.

20:14 5,87

(+1,29) 19,6%

(+3,2%p.) 0,81

(+0,31) 11,5%

(+3,7%p.) heute-show 10.03.

22:30 4,81

(+1,01) 20,0%

(+2,8%p.) 1,38

(+0,60) 21,8%

(+7,4%p.) Der Schwarm 07.03.

20:15 6,21

(+0,84) 22,1%

(+2,0%p.) 0,87

(+0,22) 14,2%

(+2,9%p.) Der Schwarm 08.03.

20:14 5,32

(+0,76) 18,9%

(+1,9%p.) 0,68

(+0,21) 10,2%

(+2,7%p.) Der Schwarm 06.03.

20:15 7,50

(+0,68) 25,7%

(+1,3%p.) 0,98

(+0,27) 14,9%

(+3,2%p.) Let's dance 10.03.

20:15 4,27

(+0,30) 17,9%

(+0,4%p.) 1,26

(+0,15) 22,1%

(+0,9%p.) Unsere wunderbaren Jahre 11.03.

20:15 3,29

(+0,27) 12,3%

(+0,6%p.) 0,40

(+0,06) 6,9%

(+0,7%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 09.03.

20:14 2,00

(+0,26) 7,7%

(+0,6%p.) 1,20

(+0,18) 18,8%

(+1,5%p.) Tatort: Hackl 12.03.

20:15 9,81

(+0,25) 30,6%

(-0,1%p.) 2,07

(+0,12) 25,2%

(+0,1%p.) Der Alte 10.03.

20:15 5,57

(+0,25) 19,6%

(0,0%p.) 0,38

(+0,02) 6,1%

(0,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 06.03.-12.03.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Ein Update gibt es auch hinsichtlich der Abrufzahlen aus der ZDF-Mediathek. Insgesamt sind dort nach ZDF-Angaben insgesamt inzwischen 23,1 Millionen Sichtungen aufgelaufen. Als "Sichtung" wird jeder Start des Streams einer Folge gezählt, dieser Wert ist also nicht mit der durchschnittlichen Sehbeteiligung der klassischen TV-Quote vergleichbar. Etwas mehr Aufschluss darüber, wie viele auch dran blieben, gibt aber die Entwicklung im Lauf dieser acht Folgen.

Dabei zeigt sich, dass in die erste Folge in der ZDF-Mediathek inzwischen fast 4,2 Millionen Mal reingeschaut wurde. Davon blieben natürlich nicht alle dabei, Folge 2 zählt bislang 3,1 Millionen Abrufe, dann bleiben die Zahlen aber erstmal vergleichsweise stabil bis zur sechsten Episode, die auch noch knapp 2,8 Millionen Sichtungen zählt. Die beiden letzten Episoden wurden erst deutlich später veröffentlicht, dementsprechend sind die Abrufzahlen hier erwartungsgemäß noch nicht ganz so hoch - doch selbst die finale achte Episode wurde nun schon fast zwei Millionen Mal in der ZDF-Mediathek abgerufen. Das sind Rekordzahlen für die ZDF-Mediathek - denen natürlich auch das ungewöhnlich hohe finanzielle Investment in "Der Schwarm" gegenübersteht, selbst wenn das ZDF selbst nur ein Drittel der Produktionskosten selbst stemmen musste.

Titel Sichtungen Der Schwarm - Folge 1 4.189.066 Der Schwarm - Folge 2 3.122.434 Der Schwarm - Folge 3 3.288.552 Der Schwarm - Folge 4 2.868.580 Der Schwarm - Folge 5 2.803.786 Der Schwarm - Folge 6 2.798.991 Der Schwarm - Folge 7 2.060.306 Der Schwarm - Folge 8 1.988.274

Quelle: ZDF

Betrachtet man die nun vorliegenden Zahlen, dann lässt sich festhalten: Die durchaus riskante 10-Millionen-Prognose von Frank Zervos war gar nicht so unrealisitsch. Zumindest die ersten Folge liegen, lineare und non-lineare Nutzung zusammengerechnet, inzwischen bei einer durchschnittlichen Sehbeteiligung von nur noch knapp unter zehn Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Gut möglich, dass der Wert in den nächsten Tagen noch geknackt wird.

Und was war sonst los? Bei Sat.1 darf man etwas aufatmen, dass sich das Finale von "The sweet Taste" von völlig enttäuschenden 4,5 auf zumindest halbwegs solide 6,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen steigern konnte. Jeweils eineinhalb Prozentpunkte legten bei ProSieben sowohl "Germany's Next Topmodel" als auch "Wer stiehlt mir die Show?" zu. Sie stehen jetzt mit 18,8 Prozent bzw. 20,8 Prozent also nochmal besser da als ohnehin schon. Auch RTLzwei kann sich über einen Aufschlag von über einem Prozentpunkt für "Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" freuen.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 10.03.

22:30 4,81

(+1,01) 20,0%

(+2,8%p.) 1,38

(+0,60) 21,8%

(+7,4%p.) Der Schwarm 09.03.

20:14 5,87

(+1,29) 19,6%

(+3,2%p.) 0,81

(+0,31) 11,5%

(+3,7%p.) Der Schwarm 06.03.

20:15 7,50

(+0,68) 25,7%

(+1,3%p.) 0,98

(+0,27) 14,9%

(+3,2%p.) Der Schwarm 07.03.

20:15 6,21

(+0,84) 22,1%

(+2,0%p.) 0,87

(+0,22) 14,2%

(+2,9%p.) Der Schwarm 08.03.

20:14 5,32

(+0,76) 18,9%

(+1,9%p.) 0,68

(+0,21) 10,2%

(+2,7%p.) Studio Schmitt 09.03.

22:13 0,22

(+0,11) 1,1%

(+0,5%p.) 0,15

(+0,10) 2,7%

(+1,8%p.) The sweet Taste 08.03.

20:14 0,88

(+0,11) 3,9%

(+0,4%p.) 0,33

(+0,10) 6,1%

(+1,6%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 09.03.

20:14 2,00

(+0,26) 7,7%

(+0,6%p.) 1,20

(+0,18) 18,8%

(+1,5%p.) Wer stiehlt mir die Show? 12.03.

20:14 1,95

(+0,20) 7,4%

(+0,5%p.) 1,42

(+0,18) 20,8%

(+1,5%p.) Hartz und herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken 07.03.

20:14 1,10

(+0,13) 3,9%

(+0,3%p.) 0,47

(+0,10) 7,4%

(+1,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 06.03.-12.03.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Zur Erklärung: Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV