Ganz frei von schlechten Nachrichten mit Blick auf erzielte war auch der zurückliegende Freitag für Sat.1 nicht. Aber es gab eben auch echte Erfolge. Hierzu gehörte ganz gewiss die Talentshow "The Voice Kids", die nun den zweiten Freitag in Folge gegen das starke "Let's Dance" antrat und abermals überzeugte: Diesmal mit im Schnitt 10,3 Prozent. Die Durchschnittsreichweite lag bei 1,64 Millionen. Zu weiteren Quoten-Erfolgen des Privatsenders gehörte am Morgen erneut das "Frühstücksfernsehen", das sich mit tollen 15,3 Prozent durchsetzte und auch die Scripted-Reality-Schiene am Mittag und frühen Nachmittag überzeugte zumindest phasenweise.

Ab 13 Uhr etwa kam "Auf Streife" auf 11,3 Prozent Marktanteil. Die 14-Uhr-Folge von "Südklinik am Ring" brachte es im Schnitt auf noch halbwegs passable 7,2 Prozent, danach begann es aber recht düster zu werden. Eine zweite Ausgabe der Klinik-Scripted-Reality landete bei mageren 4,4 Prozent. Die dreistündige Live-Show "Volles Haus" fuhr mit 3,3 Prozent ein schlechtes Ergebnis ein – mitunter lief es in dieser Woche aber sogar noch magerer. Ernüchternd endete auch die erste Woche für "Die perfekte Minute":



Mehr als 2,2 Prozent Marktanteil waren für die einstündige Unterhaltungsshow nicht zu holen. Die Reichweite lag bei gerade einmal 430.000 zusehenden Personen. Somit lag Sat.1 – mit Blick auf den Gesamtmarkt – gleichauf mit Sat.1 Gold, wo "Cold Case" und "K11" nach 19 Uhr auf 0,40 und 0,46 Millionen Zusehende kamen. Im Schnitt sicherte sich Sat.1 am Freitag 7,1 Prozent Tagesmarktanteil.

Bei sixx lief eine Wiederholung von "Germany's Next Topmodel" zur besten Sendezeit recht ordentlich. Es handelte sich dabei um die diesjährige Umstyling-Folge, die am Freitagabend nun 1,9 Prozent der 14- bis 49-Jährigen verfolgten. Insgesamt kam der Sender auf rund 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Erfolgreich unterwegs war abends auch Nitro: "Medical Detectives" versammelten im Abendprogramm 0,36 und 0,44 Millionen Personen ab drei Jahren vor den Geräten, "First 48" kam am späteren Abend sogar auf 0,45 Millionen. Bei den klassisch Umworbenen wurden zwischen 1,9 und 2,4 Prozent Marktanteil gemessen.

Im Programm von ProSieben Maxx gab es ab 20:15 Uhr "Planetarian: Storyteller of the Stars" zu sehen – 1,5 Prozent Marktanteil bei den Jungen waren die Folge. Rund 120.000 Menschen interessierten sich für die Ausstrahlung. Im Vorabendprogramm kamen bereits Serien wie "Boruto" oder "Black Cover" auf ordentliche 2,3 und 2,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

