Richtig schlechte Quoten in seiner Samstagsprimetime muss RTLzwei schlucken. Der Sender setzte am Samstag ab 20:15 Uhr auf die aktuelle Doku "Die Toten von Starnberg", ein Format, das Dreifachmord von Starnberg aus dem Jahr 2020 behandelte. Der Gang der polizeilichen Ermittlungen von Beginn an wurde ebenso dargestellt wie die zentralen Stationen und Wendepunkte des Prozesses bis hin zum gesprochenen Urteil begleitet. Als es zunächst um das Rätsel ging, holte die Sendung weit unterdurchschnittliche 1,6 Prozent Marktanteil. Als nach 22:15 Uhr die Folge rund um das Urteil ausgestrahlt wurde, stiegen die Marktanteile auf kaum bessere 1,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Lediglich 0,30 und 0,28 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV