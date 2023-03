Die Rollen waren am Samstag klar verteilt. Während Das Erste zur besten Sendezeit auf eine Show setzte, programmierte das ZDF Fiction. Anders gesagt: Während das ZDF zur besten Sendezeit richtig stark unterwegs war, lief es für Das Erste nicht sonderlich gut. Eine neue Ausgabe der ZDF-Krimireihe "Wilsberg" nämlich sicherte sich im Schnitt 29,3 Prozent Marktanteil. Das ist der mit Abstand höchste Wert der vergangenen Jahre. Jüngst kamen besonders erfolgreiche Ausstrahlungen auf etwas mehr als 26 Prozent, in einer Ausnahme lagen sie gemäß vorläufiger Ausweisung knapp über 27 Prozent.

Die Episode "Folge mir" erreichte nun im Schnitt 7,59 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und war nicht nur mit Blick auf den Gesamtmarkt erfolgreich unterwegs, sondern auch bei den 14- bis 49-Jährigen. Hier standen im Schnitt 11,7 Prozent Marktanteil zu Buche. Bei den 14- bis 59-Jährigen platzierte sich der Krimi sogar vor den Primetimeprogrammen von RTL und ProSieben – hier kam "Wilsberg" auf durchschnittlich 19,1 Prozent. Zum Vergleich: "DSDS" kam auf rund zwölf Prozent, Joko und Klaas auf zehn. Ebenfalls stark unterwegs war nach 21:45 Uhr noch "Der Staatsanwalt" mit knapp fünf Millionen Zusehenden und wunderbaren 21,8 Prozent beim Publikum ab drei Jahren.



Die Show "20 Jahre Kaisermania" im Ersten indes kam nicht über 10,9 Prozent Marktanteil insgesamt hinaus. Die etwa dreistündige Show sicherte sich nur 2,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei den 14- bis 49-Jährigen fiel das Ergebnis derweil gar nicht so schlecht aus. Hier kam die Sendung auf 7,2 Prozent.



Am Vorabend hatte die "Sportschau" 3,72 Millionen im Schnitt auf den aktuellen Stand in Sachen Fußball gebracht. Interessant ist hier, dass die Quote insbesondere bei den 14- bis 49-Jährigen mit nur knapp 13 Prozent nicht allzu gut war. Das parallel bei Sky Sport Bundesliga gesendete Topspiel zwischen Dortmund und Köln lag mit im Schnitt 9,7 Prozent nur knapp dahinter.

Tagsüber sorgte der Sport aber für tolle Ergebnisse im Ersten. So kam etwa der ab 15 Uhr gesendete Biathlon Weltcup mit der 10km-Verfolgung der Frauen auf 26,9 Prozent insgesamt und 18 Prozent bei den Jüngeren. 2,94 Millionen Menschen schauten durchschnittlich zu. Ebenfalls 26,9 Prozent insgesamt hatte sich mittags schon die 12,5-km-Verfolgung der Männer geschnappt. Diese sahen knapp 2,3 Millionen Personen im Schnitt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV