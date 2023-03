Mit im Schnitt 0,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren war eine weitere Folge von "Joko und Klaas – Das Duell um die Welt" die meistgesehene 20:15-Uhr-Produktion am Samstag. Die ProSieben-Unterhaltungsshow setzte sich somit auch recht deutlich vor "Deutschland sucht den Superstar", das RTL konstante Werte bescherte, die aber weiter hinten denen zurückblieben, die das Castingformat früher generierte. 0,62 Millionen umworbene Zusehende brachten RTL 11,8 Prozent ein. Insgesamt kam die Castingshow mit Dieter Bohlen und anderen auf im Schnitt 2,14 Millionen zusehende Personen, ProSieben holte mit dem Joko-und-Klaas-Format 1,09 Millionen.

Ebenfalls nicht berauschend schlugen sich etliche Folgen von "Unsere kleine Farm", die Sat.1 tagsüber platzierte. Die beste Zielgruppen-Quote holte die Serie ab zwölf Uhr, als im Schnitt 7,2 Prozent gemessen wurden. Den niedrigsten Wert erzielte die 10-Uhr-Folge, die knapp unter drei Prozent blieb. In der Primetime sicherte sich Sat.1 mit dem Film "The Jungle Book" sehr ausbaufähige fünfeinhalb Prozent. 1,05 Millionen Personen schauten zu. So kam der Sender am Samstag auf einen Zielgruppen-Tagesmarktanteil in Höhe von gerade einmal 4,7 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV