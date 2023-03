RTLzwei-Chef Andreas Bartl wird schon gewusst haben, was er auslösen wird, als er im DWDL.de-Interview vor kurzer Zeit ankündigte, dass man Filmpool auf den Sendeplätzen um 18 und 19 Uhr "noch eine Chance" geben würde. Klar ist: Die Quoten der ehemaligen Vorzeigeformate aus Köln und Berlin sind extrem gesunken, der Druck auf die Produktionsfirma entsprechend hoch. Bei "Köln 50667" ist nun alles neu, am Montag startete die Serie in eine neue Ära (Hier geht’s zu Einordnung und Kritik). Den Quoten hat das vorerst aber nicht geholfen.

"Köln 50667" verzeichnete am Montag 190.000 Zuschauende sowie 2,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Damit lag die Serie sogar noch unter dem bisherigen Jahresschnitt, einen Neugier-Effekt rund um den Neustart gab es also ganz offensichtlich nicht. Auch "Berlin - Tag & Nacht" tat sich im Anschluss mit nur 3,5 Prozent Marktanteil sehr schwer.

Mit seiner Vorabend-Misere ist RTLzwei aber nicht allein: Auch Sat.1 hat hier zuletzt noch einmal kräftig Federn gelassen. Auch am Montag war "Volles Haus" nur zu 2,5 Prozent Marktanteil gut, 250.000 Menschen schalteten ein. Und "Die perfekte Minute" fiel danach sogar noch auf 2,3 Prozent, 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren hier mit dabei.

Des einen Leid, des anderen Freud: Schon seit einiger Zeit klettern bei Vox am Vorabend die Quoten - was nicht zuletzt auch auf die schwächelnde Konkurrenz zurückzuführen sein dürfte. Am Montag landete "Das perfekte Dinner" bei starken 10,5 Prozent Marktanteil, fast eineinhalb Millionen Menschen sahen zu. "First Dates" und "Zwischen Tüll und Tränen" mussten sich im Vorfeld mit 9,0 und 8,2 Prozent ebenfalls nicht verstecken.

Und das vielleicht verrückteste an den Verschiebungen am Vorabend: Das schon mehrmals totgesagte "Achtung Kontrolle" bei Kabel Eins profitiert inzwischen auch von der schwachen Performance der anderen Sender. Am Montag erreichte das Format mit 6,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe den besten Wert seit Oktober 2022. 640.000 Menschen sahen zu. "Mein Lokal, Dein Lokal" erreichte zuvor noch bessere 7,4 Prozent.

Doch zurück zu RTLzwei, wo es am Montag immerhin in der Primetime rund lief. Zu verdanken hat man das den "Geissens", die nicht nur in der vergangenen Woche, als sie sich klar gegen das Wendler-Comeback beim Sender stellten, zeigten, wie wichtig sie für RTLzwei sind. Zwei neue Ausgaben ihrer Dokusoap erreichten jetzt 5,2 und 7,2 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Die zweite Folge hatte auch mehr junge Zuschauer als Sat.1 in der Primetime, dort kam "99 - Eine:r schlägt sie alle" nur auf 6,8 Prozent Marktanteil.

Erfolgreichster der genannten Sender war aber Vox, das mit "First Dates Hotel" insgesamt etwas mehr als eine Million Menschen unterhielt, weil 510.000 davon zwischen 14 und 49 Jahren alt waren, entsprach das in dieser Altersklasse sehr guten 8,7 Prozent Marktanteil. Aber auch Kabel Eins kann zufrieden sein: Mit der Wiederholung des Films "Matrix" sind zur besten Sendezeit 6,8 Prozent Marktanteil drin gewesen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV