Das ZDF ist am Donnerstag der mit Abstand erfolgreichste Sender im deutschen Fernsehen gewesen. Der Tagesmarktanteil der Mainzer lag bei 17,1 Prozent, während Das Erste auf Platz zwei nur auf 12,5 Prozent kam. Eigentlich war der Marktführer am Donnerstag immer und überall stark, ganz besonders aber natürlich in der Primetime. "Die Bergretter" verzeichneten 5,76 Millionen Zuschauende und damit so viele wie kein anderes Format sonst. 21,1 Prozent Marktanteil wurden hier gemessen.

Das "heute journal" kam danach noch auf 4,25 Millionen und ebenfalls starke 18,0 Prozent. Ab 22:15 Uhr waren es dann die Talker, die dem ZDF gute Quoten bescherten. "maybrit illner" erreichte 2,57 Millionen Menschen, das entsprach 14,8 Prozent Marktanteil. Und "Markus Lanz" kam auf 15,6 Prozent, hier sahen am späten Abend noch 1,57 Millionen Menschen zu.

Aber auch die Daytime war für das ZDF mal wieder eine Bank. "Bares für Rares", "Rosenheim-Cops" und "SOKO Stuttgart" landeten allesamt bei mehr als 20 Prozent Marktanteil in der Altersklasse ab drei Jahren. Die Trödelshow war dabei auch beim jungen Publikum gefragt: 160.000 Zuschauende zwischen 14 und 49 Jahren sorgten hier für 10,5 Prozent Marktanteil. Insgesamt betrug die Reichweite 2,25 Millionen. Ein Wert, mit dem man vor allen Primetime-Sendungen der Privaten lag.

Aber auch im Ersten kann man zufrieden sein. Nachdem der "Masuren-Krimi" in der vergangenen Woche gut gestartet war, gleichzeitig aber auch die niedrigste Krimi-Reichweite des Jahres am Donnerstag holte, ging es nun hinauf auf eine Reichweite in Höhe von 5,64 Millionen, der Marktanteil betrug sehr gute 20,7 Prozent. "Monitor", "Nuhr im Ersten" und "Extra 3" landeten später bei jeweils mehr als 12,0 Prozent, die "Tagesthemen" erreichten nicht viel schlechtere 11,8 Prozent.

Am Nachmittag feierte unterdessen "Sturm der Liebe" die 4.000 Folge. Die ganz hohen Quoten vom Mittwoch waren jetzt zwar nicht mehr drin, mit 1,12 Millionen Zuschauenden erreichte die Serie aber immerhin 11,1 bei allen und 8,1 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. "Rote Rosen" erreichte zuvor ebenfalls etwas mehr als eine Million Menschen, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 11,6 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV