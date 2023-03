am 25.03.2023 - 09:57 Uhr

Mit "Schloss Einstein" (seit 1998) und "Die Pfefferkörner" (mit kurzen Unterbrechungen seit 1999) hat der Kika zwei langlaufende Serien im Programm, die bei den Kindern nach wie vor beliebt sind. Ein Serien-Crossover der beiden Formate hat dem Sender jetzt gute Quoten beschert. Das siebenteilige Special, wobei die einzelnen Folgen eine Laufzeit von teilweise nur etwas mehr als fünf Minuten haben, verzeichnete im Schnitt bis zu 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Gesamtmarkt reichte das über alle Teile hinweg für weniger als 1,0 Prozent Marktanteil. Etwas aussagekräftiger sind da schon die Werte in der klassischen Zielgruppe: Bei den 14- bis 49-Jährigen schwankten die Marktanteile der sieben Teile zwischen 1,2 und 1,8 Prozent.

Doch richtig interessant wird es erst, wenn man auf die Quoten in der ganz jungen Zielgruppe blickt. Also den Kindern zwischen 3 und 13 Jahren, die der Kika vorrangig erreichen will. Hier erreichten zwei Folgen des Crossovers starke 13,9 Prozent Marktanteil. Überhaupt lagen sechs der sieben Teile bei einem zweistelligen Wert, erst das Finale ab 20:17 Uhr musste sich mit 9,4 Prozent begnügen. Hier ist auch zu beachten, dass die Reichweiten im Fernsehen allgemein zu Beginn der Primetime noch einmal massiv ansteigen.

Und auch in absoluten Zahlen kann sich das Ergebnis bei den 3- bis 13-Jährigen sehen lassen: Über die gesamte Folge hinweg sahen mehr als 80.000 Kinder das Serien-Special. Nach Angaben des Kika lag man mit dem Serien-Crossover am Freitag im Kindermarkt vor allen anderen Sendern. Mit der "Reunion [des Casts, Anm.] in Hamburg" verzeichnete der Kika ab 20:20 Uhr im Schnitt noch 130.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, wobei das 58.000 Kinder im Alter zwischen 3 und 13 Jahren waren. Bei den Kindern reichte das nur noch zu 6,6 Prozent Marktanteil.

Ab 20:15 Uhr erreichte derweil auch Super RTL fantastische Quoten. Mit dem Zeichentrickfilm "Madagascar 3: Flucht durch Europa" unterhielt der Sender im Schnitt eine halbe Million Menschen, 220.000 waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei tollen 3,8 Prozent. Mit einer Clipshow erreichte Super RTL später teilweise bis zu 3,4 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV