Die Fußball-Bundesliga hat an diesem Wochenende Sendepause. Das heißt konkret: Sky hat sich am Samstag nach 15:30 Uhr nicht knapp 20 Prozent Marktanteil gesichert – was zahlreiche private Programme zu spüren bekamen. Mit freilich sehr positiven Auswirkungen. So kam etwa Vox mit mehreren Folgen von "Shopping Queen" am Nachmittag auf teils knapp neun Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen – ungewohnt hohe Samstagswerte für die Re-Run-Strecke. Und auch Kabel Eins hatte Grund zur Freude: Hier landete "Castle" mittags und am frühen Nachmittag schon konstant bei um die sieben Prozent der 14- bis 49-Jährigen, "Hawaii Five-0" drehte die Werte im weiteren Verlauf sogar auf teils bis zu 7,6 Prozent auf.

Wunderbar lief das Nachmittagsprogramm auch für Sat.1 Gold und RTL Up: Bei erstgenanntem Sender war es der Serienklassiker "Diagnose Mord", der ab 15 Uhr beispielsweise auf richtig starke 5,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam. Auch die Folge davor und die beiden danach hielten sich bei mehr als vier Prozent. Bei RTL Up überzeugten die bis kurz nach 15 Uhr gezeigten Gerichtsshows insbesondere im Gesamtmarkt. Mittags übertraf "Das Strafgericht" etwa die Marke von sechs Prozent, teils lag die gemessene Reichweite bei über einer halben Million. Eine ab 15:15 Uhr gesendete "Columbo"-Wiederholung landete dann bei drei Prozent Marktanteil gesamt und zwei Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV