Der Primetime-Verlauf: RTL wird immer stärker

DWDL.de macht sie gemeinsam mit Vodafone und AdScanner wieder für alle sichtbar: Die Verlaufskurve der TV-Nutzung, basierend auf Gerätedaten in rund einer Million Haushalten. Und die zeigt: RTL ist am Dienstag schon stark gestartet und hat im weiteren Verlauf des Abends mit der Übertragung des DFB-Länderspiels immer weiter zugelegt. Ein Umschaltzeitpunkt für viele Zuschauerinnen und Zuschauer war dann ganz offenkundig der Halbzeitpfiff um kurz nach 21:30 Uhr, hier gehen die Verlaufskurven unter anderem des Ersten, des ZDF, aber auch von ProSieben schlagartig nach oben. In der zweiten Halbzeit kehrten viele Menschen dann aber zurück zu RTL. Den Höhepunkt erreichte das Match in Mitten der zweiten 45 Minuten.

Der Vorabend-Verlauf: Mit "Galileo" erwacht ProSieben

Schön zu sehen am Verlauf der Vorabend-Sendungen: Einigen Sendern gelingt es ganz wunderbar, fast kontinuierlich neue Zuschauerinnen und Zuschauer hinzuzugewinnen, dazu zählen etwa Vox, RTL, das ZDF und mit Abstrichen auch Das Erste. Nach "Wer weiß denn sowas?" reißt der Audience-Flow im Ersten merklich ab, "WaPo Elbe" bewegt sich danach konstant, aber auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Erst kurz vor der "Tagesschau" kommen die Menschen zurück. Bei ProSieben ist die Verlaufslinie über weite Strecken hinweg ziemlich gerade - bis zum Start von "Galileo" um 19 Uhr. Die Wissenssendung sorgt ganz offensichtlich für einen starken Einschaltimpuls bei den Menschen, auch wenn ihr gegen Ende etwas die Luft auszugehen scheint.

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: AdAlliance ganz stark

Wir veröffentlichen täglich, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Hier macht sich für den Dienstag wohl auch die starke Performance des Länderspiels in der RTL-Primetime bemerkbar, die AdAlliance erreichte fast die Hälfte aller Vodafone-Haushalte und damit mehr als alle anderen Vermarkter. Auf rund ein Drittel der Haushalte kam Seven.One Media. Dahinter lagen unter anderem Sky und Visoon gleichauf.

Werbe-Ranking: Ergo trumpft mit DFB-Sponsoring auf

Große Gewinner des DFB-Länderspiels waren aber nicht nur RTL und die AdAlliance, sondern der Versicherer Ergo, der im Zuge der Übertragung als Sponsor auftrat. Mit nur sieben Ausstrahlungen, die naturgemäß alle bei RTL zu sehen waren, schaffte das Unternehmen einen sensationelle Bruttoreichweite in Höhe von rund 60 XRP. Auf einen ähnlichen Wert kam C&A, dafür benötigte die Modekette aber 80 Spot-Ausstrahlungen. Neben dem DFB-Sponsoring war Ergo am Dienstag auch mit weiteren 138 Spots im deutschen Fernsehen vertreten, damit erreichte man aber nur eine Bruttoreichweite von etwa 29.

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.