Dass die Neugier auf den neuen "Alten" groß war, zeigte sich schon in den linearen Quoten, inklusive zeitversetzter Nutzung sieht es nun sogar nochmal ein Stück besser aus: Die Gesamt-Reichweite stieg innerhalb von drei Tagen nochmal um 350.000 auf 6,7 Millionen an. Damit wurde auch noch der Höchstwert der letzten Jahre aus dem Mai 2020, als die TV-Nutzung Lockdown-bedingt noch besonders hoch war, noch übertroffen. Seit mindestens 15 Jahren hat es keine Sendung mit höherer Reichweite mehr gegeben - weiter reicht unser Quotenarchiv in diesem Fall nicht zurück.

Und während die "heute-show" mit einem nachträglichen Reichweitenzuwachs um 1,1 auf 4,9 Millionen sowie das "ZDF Magazin Royale" mit einem Plus von 550.000 auf 2,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer das Ranking der größten Aufschläge anführt, ist auch noch der Nachschlag für den "Tatort: Abbruchkante" bemerkenswert. Durch das Plus von 0,29 Millionen stieg die Gesamt-Reichweite des Kölner "Tatorts" nämlich nachträglich noch über die 10-Millionen-Marke.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 24.03.

22:28 4,90

(+1,10) 21,0%

(+3,2%p.) 1,57

(+0,61) 25,4%

(+7,2%p.) ZDF Magazin Royale 24.03.

23:02 2,27

(+0,55) 12,2%

(+2,2%p.) 1,00

(+0,43) 20,8%

(+6,9%p.) Der Alte 24.03.

20:15 6,70

(+0,35) 23,3%

(-0,1%p.) 0,59

(+0,09) 9,5%

(+0,5%p.) Tatort: Abbruchkante 26.03.

20:15 10,09

(+0,29) 30,9%

(-0,1%p.) 1,89

(+0,07) 23,0%

(-0,1%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 23.03.

20:15 2,16

(+0,25) 8,8%

(+0,7%p.) 1,29

(+0,21) 22,2%

(+1,9%p.) Let's dance 24.03.

20:15 4,16

(+0,25) 16,6%

(+0,1%p.) 1,09

(+0,13) 18,4%

(+0,4%p.) extra 3 23.03.

23:36 1,59

(+0,24) 14,2%

(+1,4%p.) 0,27

(+0,09) 10,3%

(+2,6%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 23.03.

18:49 2,58

(+0,23) 11,6%

(+0,8%p.) 0,36

(+0,06) 8,9%

(+1,3%p.) Aktenzeichen XY... Ungelöst 22.03.

20:15 6,13

(+0,22) 22,3%

(+0,2%p.) 1,26

(+0,10) 19,3%

(+0,6%p.) Die Bergretter 23.03.

20:14 5,96

(+0,20) 21,1%

(0,0%p.) 0,60

(+0,11) 9,1%

(+1,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 20.03.-26.03.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:59 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Blickt man auf die größten Marktanteils-Aufschläge in der Zielgruppe, dann taucht unter den Privatsendern einmal mehr "Germany's Next Topmodel" auf, das sich auch in der vergangenen Woche wieder nachträglich noch um 1,9 Prozentpunkte auf stolze 22,2 Prozent steigerte. Eine endgültige Staffelbilanz lässt sich nun auch für "Wer stiehlt mir die Show?" ziehen: Die finale Folge steigerte sich noch um 0,9 Prozentpunkte auf 21,9 Prozent Marktanteil. Auf Basis der endgültig gewichteten Quoten liegt der Marktanteils-Schnitt in der klassischen Zielgruppe über die gesamte Staffel bei genau 20 Prozent. Das dürfte selbst die kühnsten Erwartungen nach dem Wechsel auf den so hart umkämpften Sonntagabend wohl noch übertreffen.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 24.03.

22:28 4,90

(+1,10) 21,0%

(+3,2%p.) 1,57

(+0,61) 25,4%

(+7,2%p.) ZDF Magazin Royale 24.03.

23:02 2,27

(+0,55) 12,2%

(+2,2%p.) 1,00

(+0,43) 20,8%

(+6,9%p.) extra 3 23.03.

23:36 1,59

(+0,24) 14,2%

(+1,4%p.) 0,27

(+0,09) 10,3%

(+2,6%p.) ZDF Magazin Royale 20.03.

23:51 0,26

(+0,05) 3,0%

(+0,5%p.) 0,08

(+0,05) 4,2%

(+2,4%p.) Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum 23.03.

20:15 2,16

(+0,25) 8,8%

(+0,7%p.) 1,29

(+0,21) 22,2%

(+1,9%p.) Studio Schmitt 23.03.

22:12 0,33

(+0,08) 1,6%

(+0,4%p.) 0,13

(+0,08) 2,5%

(+1,5%p.) 9-1-1 Notruf L.A. 20.03.

22:59 0,72

(+0,14) 5,4%

(+0,9%p.) 0,28

(+0,06) 10,1%

(+1,5%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 23.03.

18:49 2,58

(+0,23) 11,6%

(+0,8%p.) 0,36

(+0,06) 8,9%

(+1,3%p.) ZDF Magazin Royale 23.03.

22:44 0,20

(+0,07) 1,2%

(+0,4%p.) 0,08

(+0,05) 2,2%

(+1,3%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 24.03.

19:38 2,42

(+0,15) 9,8%

(+0,4%p.) 0,80

(+0,09) 15,7%

(+1,2%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 20.03.-26.03.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:59 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Ein Wort noch zu "9-1-1 Notruf L.A.", das es ebenfalls ins Top10-Ranking geschafft hat: Es handelt sich hierbei um die vierte von vier an einem Stück ausgestrahlten Folgen am Montagabend, die nach der endgültigen Gewichtung nun bei erfreulichen 10,1 Prozent Marktanteil steht. Bei den vorausgehenden Folgen fiel die Nachgewichtung allerdings geringer aus. Um 20:15 Uhr stehen beispielsweise trotzdem nur 5,8 Prozent auf dem Konto, dann ging's den Abend über zunächst auf 6,2 und dann 7,2 Prozent nach oben. Als Erfolg lässt sich das also nur sehr bedingt werten.

Zur Erklärung: Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken jede Woche auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

