Der Primetime-Verlauf: Vox sammelt RTL-Publikum ein

DWDL.de macht sie gemeinsam mit Vodafone und AdScanner wieder für alle sichtbar: Die Verlaufskurve der TV-Nutzung, basierend auf Gerätedaten in rund einer Million Haushalten. Am Freitagabend lässt sich schön das Zapping-Verhalten der "Let's Dance"-Zuschauerinnen und Zuschauer ablesen. Wenn sich die RTL-Tanzshow um 20:37 Uhr in die erste Werbepause verabschiedete, zeigt sich umgehend ein signifikanter vorübergehender Reichweiten-Anstieg bei der Sat.1-Sendung "The Voice Kids". Das gleiche zeigt sich zunächst auch bei der zweiten "Let's Dance"-Unterbrechung gegen 21:14 Uhr - allerdings ging Sat.1 hier nur minimal später ebenfalls in die Werbung. Also suchte das Publikum weiter und landete stattdessen bei "Goodbye Deutschland" von Vox. Auch im weiteren Verlauf des Abends hatten RTL und Sat.1 ihre Werbepausen so ähnlich positioniert, dass Sat.1 von den RTL-Umschaltern kaum noch profitieren konnte.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: Die "Simpsons" waren ein Abschalter

Der Vorabendverlauf vom Freitag zeigt, dass ProSieben um 18 Uhr den größten Teil des "taff"-Publikums auch bei seinen Nachrichten dran halten konnte. Als die "Simpsons" um übernahmen, schaltete dann aber ein beträchtlicher Teil ab. Die Serie konnte auch im Verlauf keine Zuschauerinnen und Zuschauer mehr dazu gewinnen. Erst mit dem Start von "Galileo" ging's dann wieder nach oben. Bemerkenswert ist hingegen einmal mehr, wie stark "Brisant" und "Wer weiß denn sowas?" im Ersten im Verlauf Publikum aufbauen können - wie ausbaufähig aber auch der Audience Flow zum "Quizduell-Olymp" ist.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: Sky und Visoon auf ähnlichem Niveau

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Blickt man aufs hintere Ende unseres Vermarkter-Rankings, dann zeigt sich, dass Sky und Visoon dort auf ähnliche Werte von gerundet etwa 7 Prozent mit leichten Vorteilen für Sky kommen. Angeführt wird das Ranking wie auch in den vergangenen Tagen wieder von der AdAlliance.

© AdScanner

Werbe-Ranking: C&A ist zurück an der Spitze

Ab Anfang März fuhr C&A eine richtig große TV-Kampagne, deren Schwung dann zur Mitte des Monats etwas nachließ. Doch nach einem bereits starken Donnerstag war auch der Freitag wieder sehr reichwitenstark für C&A. Mit 173 Spots, die eine Bruttoreichweite von knapp 113 XRP erzielten, setzte sich das Bekleidungsunternehmen an die Spitze des Rankings. Knapp dahinter rangiert Rewe, das diesmal unter den zahlreich vertretenen Lebensmitteleinzelhändlern vor Lidl, Penny und Edeka rangiert.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.