Wer auf die durchschnittlichen Tagesmarktanteile vom Samstag blickt, der sieht das ZDF im Gesamtmarkt mit 12,7 Prozent vorn. Der sieht aber auch ein recht starkes ZDFneo, das im Tagesschnitt bei 2,7 Prozent landet – übrigens somit einen Punkt hinter Sky Sport Bundesliga. Der Erfolg des Spartensenders liegt in erster Linie an "Terra X" – Episoden dieser Produktion liefen am Samstag von sechs Uhr morgens bis zirka 18 Uhr am späten Nachmittag. Und sie waren mitunter sehr erfolgreich: Sowohl vormittags als auch nachmittags erreichten einzelne Ausgaben rund viereinhalb Prozent Marktanteil insgesamt. Bei den Jüngeren waren kurz nach dem Mittag sogar rund fünfeinhalb Prozent möglich.

Das ZDF überzeugte nachmittags mit seinem Doppel "Bares für Rares" und "Die Rosenheim Cops". Die Formate sicherten sich ab 15:15 und kurz nach 16 Uhr im Schnitt 14,7 und 1,72 Prozent Marktanteil. Die durchschnittlich ermittelten Sehbeteiligungen für die Formate lagen bei 1,82 und 2,31 Millionen Personen. Mit 16,2 Prozent im Schnitt war zuvor auch schon eine "Inga Lindström"-Wiederholung reichlich gefragt.



Weniger gut lief indes die Daytime von RTL. Gerade einmal fünf Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen holte "Explosiv -Weekend" ab 16:45 Uhr, eine Stunde später musste sich "Gala" mit 6,4 Prozent zufrieden geben. Sat.1 punktete mit "Unsere kleine Farm" vor allem vormittags – nach zehn Uhr waren kurz sogar zweistellige Marktanteile möglich. Später landete man bei um die sechs Prozent doch klar im einstelligen Bereich.

Zeitweise zufrieden sein kann indes Vox. So kam ab kurz vor 17 Uhr etwa "Der Hundeprofi" auf wirklich schöne 8,7 Prozent, zuvor hatte sich ein "Shopping Queen"-Marathon nach gemütlichem Start auf etwas mehr als sieben Prozent gesteigert. Schwer taten sich "Die Pferdeprofis" ab 19:07 Uhr – sie kamen nicht über 4,9 Prozent bei den Umworbenen hinaus.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV