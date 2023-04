am 07.04.2023 - 08:59 Uhr

Mit einer Filmwiederholung hat Vox am Gründonnerstag extrem gute Quoten eingefahren. Ganz offensichtlich hatten viele Umworbene Spaß an den kleinen, gelben "Minions" – der Film jedenfalls bescherte dem Privatsender im Schnitt 9,4 Prozent Marktanteil und somit ein klar überdurchschnittliches Ergebnis. Insgesamt schauten im Schnitt 1,05 Millionen Menschen ab drei Jahren den Streifen. Noch erfolgreicher war Vox dann zu späterer Stunde. "Fast & Furious - Hobbs & Shaw" gab nicht nur handlungs-, sondern auch quotentechnisch reichlich Gas.

Der Actionfilm steigerte die Zielgruppen-Quoten bei den 14- bis 49-Jährigen auf glanzvolle elf Prozent. Die nächtlichen "Vox Nachrichten" landeten schließlich im Fahrwasser quietschender Reifen bei tollen dreizehneinhalb Prozent. Insgesamt sahen 1,02 Millionen Menschen den Actionfilm und noch 0,74 Millionen die Nachrichtensendung.



Somit landete Vox weit vor Sat.1. Dort kam die Wiederholung des einstigen Filmerfolgs "Die Wanderhure" auf wenig beeindruckende 4,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe, ab kurz vor 23 Uhr schloss sich "Die Ungehorsame" mit nur drei Prozent an. Im Schnitt schauten 1,35 und 0,57 Millionen Menschen zu – insbesondere mit Blick auf die "Wanderhure"-Gesamtsehbeteiligung lief es derweil gar nicht so schlecht. Hier erzielte Sat.1 beim Publikum ab drei 5,5 Prozent. Es fehlte aber das junge Publikum: nur 0,24 Millionen 14- bis 49-Jährige wurden im Schnitt gemessen.



Gut lief es für Kabel Eins – insbesondere zu späterer Stunde. Schon ab 20:15 Uhr kam "Rush Hour 3" auf ordentliche 4,7 Prozent, nach 22:05 Uhr steigerte sich "Banana Joe" dann auf sieben Prozent Marktanteil. Somit lagen die Sender klar vor RTLzwei, wo eine 20:15-Uhr-"Nachtschicht"-Folge nicht über drei Prozent der Werberelevanten hinaus kam. Immerhin: Zwei Stunden später steigerte sich "Polizei im Einsatz" auf gute 5,6 Prozent.

Auf Augenhöhe mit RTLzwei spielte indes der Disney Channel, der am Donnerstag zur besten Sendezeit den Klassiker "Fluch der Karibik" anbot und auf 3,6 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen kam. Insgesamt schauten 0,38 Millionen Personen zu. Auch "Herbie Fully Loaded", gestartet um kurz vor 23 Uhr, war mit 3,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen noch ein richtiger Erfolg. Bei Nitro liefen mehrere "Law & Order: Special Victims Unit"-Episoden mit zwischen 2,2 und 3,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe gut. Bei ProSieben Maxx startete nach 22 Uhr "NXT"-Wrestling; rund 100.000 Personen schalteten im Schnitt ein, bei den Umworbenen wurden 1,0 Prozent Marktanteil ausgewiesen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV