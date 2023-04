Kabel Eins hat am Karfreitag hervorragende Quoten erzielt - und sich mit zahlreichen Film-Erfolgen bis auf den zweiten Platz in der Zielgruppe vorgekämpft. Starke 8,1 Prozent betrug der durchschnittliche Marktanteil des Privatsenders bei den 14- bis 49-Jährigen, sodass Kabel Eins letztlich sogar noch knapp vor ProSieben und Sat.1 landeten, die jeweils 7,9 Prozent erzielten. Verlassen konnte sich der Sender dabei vor allem auf Bud Spencer und Terence Hill, die am Nachmittag und Vorabend sogar zweistellige Marktanteile einfuhren.

So brachte es "Banana Joe" um kurz nach 16 Uhr auf starke 11,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe "Die rechte und die linke Hand des Teufels" schließlich noch 10,2 Prozent verbuchte. Insgesamt waren zu diesem Zeitpunkt im Schnitt 1,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dabei. Und auch in der Primetime war auf die Haudrauf-Klassiker Verlass: Auf 1,54 Millionen Fans brachte es "Vier Fäuste für ein Halleluja" um 20:15 Uhr, darunter 450.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe war damit ein Marktanteil von 8,4 Prozent drin. Später am Abend punktete auch noch "Eine Faust geht nach Westen" mit 7,4 Prozent.

Doch auch andere Privatsender erzielten am Karfreitag gute Quoten mit Filmen, darunter RTLzwei, das um 20:15 Uhr mit "The Fast and the Furious: Tokyo Drift" von 760.000 Personen gesehen wurde und weit überdurchschnittliche 7,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erreichte. ProSieben kam mit "Ready Player One" auf 970.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 8,6 Prozent Marktanteil. Beide Sender lagen damit in der Zielgruppe vor Vox, das mit "Ghostbusters" recht unspektakuläre 6,5 Prozent erzielte. Später fiel "Girls Night Out" dort gar auf 4,8 Prozent zurück.

Unter den privaten Spartensendern feierte derweil der Disney Channel mit dem "König der Löwen" schöne Erfolge: Schon am Vorabend brachte es der erste Teil auf gute 2,5 Prozent Marktanteil, ehe die Fortsetzung "Simbas Königreich" um 20:15 Uhr mit starken 3,3 Prozent sowie insgesamt 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauern überzeugte. Auch "Der König der Löwen 3 - Hakuna Matata" war mit 2,7 Prozent beliebt. ProSieben Maxx wiederum punktete mit dem Anime-Streifen "Dragonball Z: Kampf der Götter" und erzielte tolle 2,5 Prozent Marktanteil, nachdem schon tagsüber diverse "Dragonball Z"-Filme für bis zu 3,7 Prozent sorgten.

Eine starke Rückkehr gab's darüber hinaus für die "SchleFaZ"-Reihe bei Tele 5: Mit 210.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 2,4 Prozent Marktanteil lief es nach 22 Uhr für den von Oliver Kalkofe und Peter Rütten kommentierten Italowestern "Vier Fäuste schlagen wieder zu" richtig gut.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV