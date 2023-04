So eng war es im Rennen um die Bundesliga-Meisterschaft zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund schon lange nicht mehr - und beide machten es mit lediglich knappen Siegen am Samstagnachmittag spannend. Das dürfte seinen Teil dazu beigetragen haben, dass Sky mit den Bundesliga-Übertragungen (Konferenz + Einzelspiele) am Samstag ab 15:30 Uhr den höchsten Marktanteil seit September einfahren konnte, stolze 24,0 Prozent waren es - was den Sender natürlich zum haushohen Marktführer in diesem Timeslot machte. Ingesamt hatten im Schnitt 1,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet, was 11,8 Prozent Marktanteil entsprach.

Das Vorabendspiel - offiziell das "Topspiel der Woche" - war mit der Begegnung Hertha - Leipzig dann natürlich weit davon entfernt, das wirkliche Topspiel der Woche zu sein. Auch das spiegelte sich in den Quoten wider: 0,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier bei Sky zu, das war die geringste Reichweite seit Oktober. Die Marktanteile beliefen sich auf 2,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 4,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Davon profitierte wiederum die "Sportschau", die sich mit im Schnitt 4,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf die höchste Reichweite seit Mitte Februar steigern konnte. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum stieg auf 20,9 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 17,7 Prozent Marktanteil erzielt. Das "Aktuelle Sportstudio" lag im ZDF bei 1,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und 12,6 Prozent Marktanteil.

Am frühen Nachmittag hatte die Zweitliga-Konferenz unter anderem mit dem 6:1-Sieg des HSV schon starke 8,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen beschert, 0,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hatten hier insgesamt im Schnitt eingeschaltet. Das Abenspiel zwischen Heidenheim und St. Pauli holte dann bei Sky insgesamt noch 0,22 Millionen Menschen vor den Bildschirm, die Marktanteile beliefen sich auf 0,9 Prozent insgesamt und 1,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Sport1 übertrug die Partie auch im Free-TV. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag man mit 1,4 Prozent Marktanteil hinter Sky, insgesamt wurden aber deutlich mehr Menschen erreicht: Die Gesamt-Reichweite belief sich auf 0,41 Millionen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV