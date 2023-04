RTL hat mit dem Oster-Special von "Wer wird Millionär?" gute Quoten eingefahren: 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt und bescherten dem Sender so 12,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Nur für Das Erste und das ZDF lief es mit "Tatort" und "Traumschiff" beim jungen Publikum noch besser, außerdem war RTL der einzige Privatsender, der es am Ostersonntag in der Primetime auf einen zweistelligen Marktanteil brachte.

Insgesamt spielte RTL ohnehin mehrere Ligen über der privaten Konkurrenz: Günther Jauch versammelte schließlich 3,03 Millionen Menschen vor den TV-Geräten und kam so auf 13,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Geschlagen wurde RTL auch hier nur von den Öffentlich-Rechtlichen. Nicht ganz so gut lief es für das Oster-Special von "Bauer sucht Frau" am Vorabend: 1,83 Millionen Menschen interessierten sich für das "Babyglück auf den Höfen", beim jungen Publikum entsprach das nur 10,2 Prozent Marktanteil.

Und weil zwischen 10 und 18:45 Uhr die meisten Filme ebenfalls mehr als 10 Prozent Marktanteil erzielten (einzige Ausnahme: "Cinderella", 9,3 Prozent), holte RTL am Ostersonntag auch einen Tagesmarktanteil in Höhe von 10,4 Prozent. Damit lag man fast drei Prozentpunkte vor ProSieben, das sich mit 7,6 Prozent begnügen musste.

Vox lag am Sonntag bei 6,8 Prozent und kam damit auf Platz drei aller Sender. In der Primetime lief es für den Sender gut, wenngleich deutlich schlechter als in den zurückliegenden Wochen. Das dürfte aber wohl vor allem auf die Tatsache zurückzuführen sein, dass man von "Kitchen Impossible" nur eine Wiederholung ins Rennen schickte. Die lief dafür mit 7,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe recht gut, 860.000 Menschen sahen insgesamt zu. "Ab ins Beet" tat sich dafür am Vorabend mit nur 5,2 Prozent ziemlich schwer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV