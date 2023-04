Für den Primetime-Sieg beim jungen Publikum reichte es für "Wer wird Millionär?" zwar nicht, den musste man dem "Tatort" im Ersten überlassen - doch zufrieden sein dürfte man in Köln allemal. Das zweite Osterspecial der Quizshow legte im Vergleich zum Sonntag nochmal zu und steigerte sich auf 14,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - das war der beste Wert für das Format seit Mitte Januar. Auch die Gesamt-Reichweite kletterte im Vergleich zum Vortag nochmal um 440.000 auf nun 3,47 Millionen - und auch das war der höchste Wert seit Januar.

Schon am Vorabend lief es für das "Bauer sucht Frau"-Special "Was ist auf den Höfen los?" gut. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich hier auf 13,1 Prozent, insgesamt hatten 2,52 Millionen Menschen eingeschaltet. Bei den 14- bis 59-Jährigen, auf die RTL inzwischen bekanntlich eigentlich blickt, sah es für beide Sendungen mit 12,1 Prozent ("Bauer sucht Frau") bzw. 12,6 Prozent Marktanteil ("WWM") ebenfalls gut aus.

Sat.1 kam mit seiner Show-Konkurrenz dagegen nicht an. "Happy Birthday Tabaluga! Die große Show mit Peter Maffay und Freunden" kam in der klassischen Zielgruppe auf solide, aber unspektakuläre 7,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. In der Altersgruppe 14-59, die auch Sat.1 als seine "Relevanzzielgruppe" betrachtet, lag der Marktanteil bei 6,1 Prozent. Insgesamt sahen im Schnitt 1,41 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu. "Die besten Comedians Deutschlands" ließen den Marktanteil in der klassischen Zielgruppe im Anschluss noch auf 8,9 Prozent steigen.

Gut schlug sich am Montagabend ProSieben. Der Film "Gemini Man" lag mit 10,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen voll im grünen Bereich. Die durchschnittliche Sehbeteiligung lag mit 1,41 Millionen genauso hoch wie bei der Sat.1-Show. Der Tagesmarktanteil von ProSieben fiel bei den 14- bis 49-Jährigen trotzdem niedriger aus als bei Sat.1, weil ProSieben größere Probleme am Vorabend hatte. "Unglaublich! Spektakuläre Momente vor laufender Kamera" kam dort nicht über 5,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, während Sat.1 mit "Phantastische Tierwesen 2: Grindelwalds Verbrechen" 8,7 Prozent erzielte.

