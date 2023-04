am 17.04.2023 - 09:20 Uhr

Nachdem RTLzwei bereits an seinem Geburtstag mit der Ausstrahlung alter Animeserien gute Quoten erzielt hat, legt der Sender nun sonntags mit weiteren Folgen von "Mila Superstar", "Sailor Moon" und "Dragon Ball" nach - und konnte damit auf Anhieb schöne Erfolge feiern. Zwar startete "Mila Superstar" um 11:30 Uhr zunächst mit gerade mal 0,8 Prozent Marktaneil bei den 14- bis 49-Jährigen, konnte sich aber schon eine Stunde später auf ordentliche 4,4 Prozent steigern.

Das wiederum sorgte für Rückenwind bei "Sailor Moon": Der Klassiker kam mit fünf Folgen auf Marktaneile zwischen 5,7 und 7,7 Prozent und lag damit also weit über dem Senderschnitt von RTLzwei. Gegen 15 Uhr erreichte "Sailor Moon" übrigens insgesamt immerhin rund 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, ehe auch "Dragon Ball" noch bis zu 260.000 Fans vor dem Fernseher hielt. Hier lagen die Marktanteile der vier Folgen zwischen 5,3 und 6,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Die beiden Eigenproduktionen "Mein neuer Alter" und "Grip" kamen danach hingegen nicht über Marktanteile von 4,4 und 4,9 Prozent in der Zielgruppe hinaus. Mit durchschnittlich 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauern war das Motormagazin aber die meistgesehene RTLzwei-Sendung des Tages. Da konnte auch "American Pie - Jetzt wird geheiratet" nicht ganz mithalten: Die US-Komödie erreichte zur besten Sendezeit lediglich 490.000 Personen, lag in der Zielgruppe mit einem Marktanteil von 4,9 Prozent aber im grünen Bereich.

Durchwachsen verlief der Sonntag derweil für Kabel Eins, wo "Asbach Deutschlands bester Partykeller" am Vorabend mit 2,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ein schwaches Comeback hinlegte und um 20:15 Uhr auch die "Trucker Babes" mit 3,5 Prozent blass blieben. "Abenteuer Leben am Sonntag" machte seine Sache im weiteren Verlauf des Abends jedoch umso besser und steigerte sich noch auf 7,1 Prozent. Insgesamt erreichte das Magazin ab 22:12 Uhr im Schnitt noch 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

