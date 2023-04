am 19.04.2023 - 11:32 Uhr

Der Primetime-Verlauf: Raue gibt nach der Werbung nach

Wie schon vor einer Woche, hat "Raue - Der Restaurantretter" auch diesmal wieder nach der ersten Werbepause einige Zuschauerinnen und Zuschauer nicht zurückgewinnen können. Nach der zweiten Pause ging die Reichweite sogar noch etwas weiter nach unten - erst zum Schluss hin zeigte die AdScanne-Kurve wieder einen Aufwärtstrend bei RTL.

Äußerst stabil präsentierten sich dagegen die beiden ARD-Serien: Sowohl "Tierärztin Dr. Mertens" als auch "In aller Freundschaft" hielten nahezu jeden, der einmal einschaltete, vor dem Fernseher. Ab 21:45 Uhr ging die Reichweite des Ersten dagegen deutlich kontinuierlich unten - weil viele wohl zum "heute-journal" wechselten. Das ZDF-Nachrichtenmagazin konnte im Gegenzug nahezu kontinuierlich Publikum einsammeln.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: "WaPo Duisburg" verliert leicht

Bei der ARD-Vorabendserie "WaPo Duisburg" zeigte die Reichweiten-Entwicklung am Dienstag nach leicht nach unten: Nach dem Ende von "Wer weiß denn sowas?" brach die Kurve des Ersten spürbar ein. Danach sorgte das ZDF nach der "SOKO Köln" zwar für einen Einschaltimpuls bei der "WaPo", doch nicht alle, die anfangs zusahen, blieben bis zum Ende dran.

© AdScanner

Daily Reach der TV-Vermarkter: Ad Alliance klar vorne

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Der Daily Reach gibt an, welchen Prozentsatz der gemessenen Vodafone-TV-Haushalte die Werbeblöcke und Sponsoring-Positionen eines Vermarkters erreicht haben - also eine Tages-Nettoreichweite. Ganz vorne rangierte am Dienstag wieder die Ad Alliance von RTL Deutschland, die es auf 39 Prozent brachte. Konkurrent Seven.One Media lag neun Prozentpunkte dahinter. Unter den Öffentlich-Rechtlichen wiederum setzte sich das ZDF Werbefernsehen. Dort sorgten nicht zuletzt die "Rosenheim-Cops" ab 19:25 Uhr wieder für viele Kontakte.

© AdScanner

Werbe-Ranking: McDonald's doppelt in den Top 10

Die Spots für die "Kreislaufflasche" dominierten auch am Dienstag wieder das Werbe-Geschehen: Mit 192,93 XRP kam die Schwarz-Gruppe auf eine mehr als drei mal so hohe Reichweite wie Shell und Peugeot, die beiden größten Verfolger. Gleich zwei Plätze in den Top 10 ergatterte McDonalds: Mit den Spots für das McSmart Menü sammelte die Fast-Food-Kette über 53 XRP-Punkte ein, der McCrispy Homestyle übersprang ebenfalls die 50-Punkte-Marke.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.