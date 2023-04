Mit dem "1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?" gelang es Sat.1 mit den vergangenen beiden Ausgaben, auch mal wieder zweistellige Marktanteile in der klassischen Zielgruppe zu erreichen. In dieser Woche gab es aus Quotensicht nun einen kleinen Rückschlag: Mehr als 8,3 Prozent Marktanteil waren diesmal bei den 14- bis 49-Jährigen nicht drin - was für Sat.1-Verhältnisse noch immer ein ordentlicher Wert ist. Bei den 14- bis 59-Jährigen, die Sat.1 als seine "Relevanzzielgruppe" bezeichnet, lag der Marktanteil bei 7,6 Prozent.

Im Schnitt verfolgten am Dienstagabend 1,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung. Damit lag die Reichweite diesmal nur noch knapp über dem Niveau der ersten Ausgabe von Mitte März, nachdem es zwischenzeitlich bis auf im Schnitt 1,82 Millionen nach oben gegangen war. Ein bisschen Reichweite könnte dabei freilich auch das parallel bei DAZN übertragene Champions-League-Aus der Bayern gekostet haben, für das keine Reichweiten bekannt sind.

Der Versuch, dem Publikum im Schlepptau noch "Die perfekte Minute" schmackhaft zu machen, schlug unterdessen fehl, die beiden Wiederholungen kamen nicht über 3,2 und 3,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Am Vorabend lag der Marktanteil bei 2,7 Prozent - was immerhin fast doppelt so viel war wie an den beiden Tagen zuvor, aber natürlich trotzdem weit von einem zufriedenstellenden Niveau entfernt. "Volles Haus" lag mit 1,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe wieder auf völlig indiskutablem Niveau.

Seinen richtig guten Lauf fortsetzen konnte unterdessen Sebastian Pufpaff mit "TV Total". Er bescherte ProSieben in dieser Woche 13,7 Prozent Marktanteil und den Tagessieg bei den 14- bis 49-Jährigen. Im Schnitt hatten 1,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. "Zervakis & Opdenhövel. Live." sorgte direkt danach allerdings dafür, dass der Marktanteil um mehr als die Hälfte auf 6,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen abrutschte. 0,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wurden hier im Schnitt noch gezählt. "Galileo Plus" kam danach sogar nur auf 3,7 Prozent Marktanteil.

Vox hingegen konnte erst am späteren Abend punkten. Die ersten beiden "Bones"-Folgen ab 20:15 Uhr kamen nicht über sehr schwache 3,9 und 4,0 Prozent Marktanteil hinaus, ab 22:10 Uhr ging's dann auf 7,6 Prozent nach oben, nach 23 Uhr war der Marktanteil dann sogar bis tief in die Nacht zweistellig. Kabel Eins kam mit dem Film "Der Knochenjäger" recht solide durch den Abend und erreichte 4,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV