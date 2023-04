Das neue Jahr ließ sich für die Zeitungen des Axel Springer-Verlags aus Auflagensicht gar nicht gut an. Zwar sieht das Minus von 6,9 Prozent bei der "Bild"-Auflage auf den ersten Blick gar nicht allzu schlimm aus, man hielt sich damit immerhin noch knapp über der Millionen-Marke. Doch betrachtet man nur die harten Auflagen-Kategorien Abo und Einzelverkauf, dann ging die Auflage im Vergleich zum Vorjahresquartal um fast 120.000 oder 12,6 Prozent nach unten.

Bei den anderen Titeln sieht es sogar noch düsterer aus. Bei der "Welt" etwa betrug das Minus der harten Auflage satte 13,8 Prozent. Dass man die verkaufte Auflage trotzdem in etwa stabil halten konnte, liegt an der hohen Zahl an rabattierten "sonstigen Verkäufen", bei denen es sich in der Regel um E-Paper handelt. Bei den Sonntags-Titeln von "Bild" und "Welt" fiel das Minus der harten Auflage dann nochmal höher aus: -14,8 Prozent für die "BamS", sogar -17,3 Prozent für die "WamS".

Dabei gilt aber natürlich auch zu beachten, dass die Digital-Abos Bild+ und Welt+ im Gegensatz dazu weiter steigende Zahlen vorzuweisen haben. So gab es im März laut IVW zuletzt 668.100 Bild+-Abonnentinnen und -Abonnenten. Das Wachstum von 12 Prozent im Jahresvergleich ist aber nur im ganz billigen Preissegment unter 2 Euro im Monat entstanden - kein Vergleich also zu den Vertriebseinnahmen aus dem klassischen Print-Geschäft. Welt+ zählt inzwischen 213.406 Abos.

Kauftitel mit der höchsten verkauften Auflage

Verkaufte

1/2023 Verkaufte

1/2022 +/-

absolut +/-

in Prozent TV 14 1.526.177 1.666.870 -140.693 -8,4 % Bild 1.017.057 1.092.426 -75.369 -6,9 % TV Digital 867.959 967.751 -99.792 -10,3 % Nur TV Plus 794.940 788.521 +6.419 +0,8 % Hörzu 745.141 807.303 -62.162 -7,7 % Landlust 744.397 785.375 -40.978 -5,2 % TV Direkt 734.392 798.640 -64.248 -8,0 % Der Spiegel 702.659 723.109 -20.450 -2,8 % Die Zeit 610.983 610.576 +407 +0,1 % Bild Am Sonntag Gesamt 573.995 635.535 -61.540 -9,7 % TV Movie 573.364 638.790 -65.426 -10,2 % TV Pur 558.777 588.736 -29.959 -5,1 % TV Spielfilm 517.944 563.613 -45.669 -8,1 % Auf Einen Blick 513.534 564.050 -50.516 -9,0 % Freizeit Revue 437.289 487.052 -49.763 -10,2 %

Beim "Spiegel" und der "Zeit" zählen die Abos von Spiegel+ und Z+ in die vermeintliche "Print"-Auflage mit rein. Die "Zeit" schaffte daher als eine von nur zwei Titeln unter den Top15 ein minimales Auflagenplus von 0,1 Prozent. Beim "Spiegel", der zuletzt ebenfalls häufig steigende Zahlen zu vermelden hatte, gibt es diesmal einen Rückgang von 2,8 Prozent, der aber im Vergleich zu vielen anderen Titeln moderat ausfiel. In den harten Auflagen-Kategorien lag das Minus mit 4,1 Prozent etwas höher. Der "Focus" schlug sich mit -3,0 Prozent bei der harten Auflage ebenso wacker und viel besser als der "Stern", wo das Minus 11,7 Prozent betrug.

Auflagenstärkster Kauftitel blieb wenig überraschend auch im ersten Quartal wieder TV14 - allerdings mit einem Auflagen-Minus von 8,4 Prozent. Die verkaufte Auflage entspricht hier übrigens fast genau der harten Auflage, hier wird also völlig ohne kosmetische Auflagen-Maßnahmen gearbeitet. Generell sah das Quartal für die Programmies aber einmal mehr tiefrot aus. Bei "TV Digital" betrug das Minus der harten Auflage 13 Prozent, ein zweistelliges Minus verzeichnete auch "TV Movie".

Die größten Gewinner

Verkaufte

1/2023 Verkaufte

1/2022 +/-

absolut +/-

in Prozent Bild Der Frau Gut Kochen & 135.668 79.306 +56.362 +71,1 % Welt Von Heute 76.225 43.559 +32.666 +75,0 % Macht Spaß, Das 51.324 28.551 +22.773 +79,8 % TV 4wochen 144.710 128.355 +16.355 +12,7 % Freizeit Total 124.831 109.453 +15.378 +14,0 % Lecker Kochen & Backen 40.653 25.440 +15.213 +59,8 % Psychologie Heute 62.981 48.999 +13.982 +28,5 % Schöner Monat 46.035 34.330 +11.705 +34,1 % Lego Minecraft 69.643 59.502 +10.141 +17,0 % Freizeit Illu 73.912 64.034 +9.878 +15,4 % Selber Machen 61.750 52.567 +9.183 +17,5 % Meine Freizeit 70.718 61.592 +9.126 +14,8 % Zuhausewohnen 58.874 51.142 +7.732 +15,1 % Just Kick-it! 27.690 20.236 +7.454 +36,8 % Motorrad & Reisen 31.888 24.568 +7.320 +29,8 %

Bei den ganz großen Gewinnen und Verlusten gilt es häufig, Vorsicht walten zu lassen: Hier handelt es sich häufig um Titel mit einer geringen Erscheinungsfrequenz, bei denen dann häufig stark schwankende IVW-Zahlen zu beobachten sind, teils auch durch später gemeldete Remittenden.

Die größten Verlierer

Verkaufte

1/2023 Verkaufte

1/2022 +/-

absolut +/-

in Prozent TV 14 1.526.177 1.666.870 -140.693 -8,4 % TV Digital 867.959 967.751 -99.792 -10,3 % Bild 1.017.057 1.092.426 -75.369 -6,9 % Freizeit König 42.572 112.489 -69.917 -62,2 % Mein Schöner Garten 225.444 293.156 -67.712 -23,1 % TV Movie 573.364 638.790 -65.426 -10,2 % TV Direkt 734.392 798.640 -64.248 -8,0 % Hörzu 745.141 807.303 -62.162 -7,7 % Bild Am Sonntag Gesamt 573.995 635.535 -61.540 -9,7 % Land Idee 182.924 238.249 -55.325 -23,2 % Freizeit Pur 102.057 157.303 -55.246 -35,1 % Der Vermögensberater 366.584 420.018 -53.434 -12,7 % Neue Freizeit 130.886 184.139 -53.253 -28,9 % Neue Post 342.554 395.730 -53.176 -13,4 % Bild Der Frau 424.977 476.490 -51.513 -10,8 %

