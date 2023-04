3,58 Millionen Menschen haben sich am Freitagabend im Schnitt die neueste Ausgabe von "Let’s Dance" angesehen. Das ist ein richtig guter Wert für RTL, der dem Sender 15,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum brachte. Dennoch war es auch die niedrigste Reichweite, die die Tanzshow in dieser Staffel eingefahren hat. Und auch beim jungen Publikum war das Interesse rückläufig: 870.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, weniger waren es bislang in diesem Jahr noch nicht. Und auch die 17,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sind ein Tiefstwert für die aktuelle Staffel.

Nach dem Ende der Tanzshow gelang es RTL, viele Zuschauerinnen und Zuschauer mit einem "Exclusiv Spezial" vor dem Bildschirm zu halten. 2,25 Millionen Menschen sahen sich die Sendung ab 23:30 Uhr noch an, das entsprach 16,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren ebenfalls noch ziemlich gute 14,0 Prozent drin. So kam RTL am Freitag auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 11,6 Prozent. Die starke Primetime kaschierte ein wenig die Probleme, die RTL in der Daytime hatte.

"The Voice Kids" gelang in Sat.1 der Sprung in die Zweistelligkeit: 520.000 Zuschauende zwischen 14 und 49 Jahren sorgten für 10,1 Prozent Marktanteil. Insgesamt sahen 1,66 Millionen Menschen zu. Die Castingshow lag damit ziemlich genau auf dem Niveau der vergangenen Wochen. Seit Anfang März zeigt sich "The Voice Kids" relativ konstant und kommt im Schnitt auf exakt 10 Prozent Marktanteil und 1,66 Millionen Zuschauende.

Und auch für ProSieben lief es am Freitag gut: Mit dem Film "Der Marsianer" erreichte man zwar nur 1,05 Millionen Menschen, davon kamen aber recht viele aus der klassischen Zielgruppe. 560.000 Zuschauende zwischen 14 und 49 Jahren sorgten hier für 10,9 Prozent. "X-Men: Zukunft ist Vergangenheit" lag am späten Abend immerhin noch bei 8,2 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV