Des einen Freud' ist mitunter des anderen Leid. Gleich drei große Showproduktionen buhlten am Samstagabend um die Gunst der Zuschauenden. Darunter war auch eine weitere Ausgabe von "Die Giovanni Zarrella Show" im Zweiten. Es war die zweite in diesem Jahr – Ende Februar lief die erste. Und die hatte – gemäß vorläufiger Zahlen – noch exakt eine Million Zusehende mehr als nun die April-Ausgabe. Die Musiksendung fiel angesichts von 3,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer auf ihre bisher niedrigste Sehbeteiligung. Auch die insgesamt gemessenen 13,2 Prozent Marktanteil waren ein Tief. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren die Unterschiede besonders deutlich.

Bei den 14- bis 49-Jährigen blieb die ermittelte Durchschnittsreichweite mit 0,92 Millionen nahezu unverändert – der gemessene Marktanteil brachte dem Format aus Köln aber den Zielgruppen-Sieg ein: 18,7 Prozent wurden gemessen. Das waren eineinhalb Punkte mehr als sieben Tage zuvor vorläufig angegeben wurden. Keine Folge dieser Staffel hatte bisher einen so hohen Wert erreicht.

Ordentlich schlug sich derweil eine weitere und bis nach ein Uhr dauernde Folge der RTL-Livesendung "Denn sie wissen nicht, was passiert". Die Sendung kam diesmal auf 11,3 Prozent Marktanteil, was kein schlechter, aber sicher auch kein glänzender Wert ist. Im Schnitt schauten 1,59 Millionen Personen zu.

