11,2 Prozent Marktanteil bei den klassisch Umworbenen sicherte sich Sat.1 mit dem Primetime-Film "Aquaman" – gesendet ab 20:15 Uhr, landete dieser vor der Spielfilmkonkurrenz. Insgesamt schauten 1,72 Millionen Menschen zu. Somit schob sich Sat.1 am Abend also vor RTL, wo es ab 20:15 Uhr "London Has Fallen" zu sehen gab. Angesichts von im Schnitt 1,58 Millionen Zusehenden insgesamt und nur 7,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe war diese Ausstrahlung jedoch nicht von Erfolg gekrönt und auch RTLzwei hätte sich sicherlich ein besseres Ergebnis erhofft als es mit "Gänsehaut" erzielt wurde.

Da holte etwa eine "Britt"-Wiederholung nur 0,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe, 1,7 und 3,1 Prozent wurden für "Mein Mann kann" und "The Voice Kids" ausgewiesen. Auf knapp vier Prozent kam der nachmittags gesendete Film "Tammy". Den Sonntag schloss Sat.1 also hauptsächlich wegen starker Primetime mit 7,2 Prozent Tagesmarktanteil beim Zielpublikum ab.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV