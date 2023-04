Joko und Klaas kämpfen seit Dienstag wieder gegen ihren Arbeitgeber. Und weil sie die erste Runde verloren haben, müssen sie bei der Krönungszeremonie von Charles III. in Sat.1 demnächst eine Stunde lang Gast-Kommentatoren spielen. Für ProSieben verlief der Auftakt von "Joko & Klaas gegen ProSieben" nach Plan: 1,39 Millionen Menschen sahen sich die erste Ausgabe der neuen Staffel an, 940.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 18,4 Prozent und damit so hoch wie überhaupt noch nie zum Start in eine neue Staffel.

Der starke Vorlauf hat dann auch die wochenlange Durststrecke von "Late Night Berlin" beendet. Die Sendung verzeichnete mit 11,4 Prozent Marktanteil den höchsten Marktanteil in diesem Jahr, zuletzt lag Klaas Heufer-Umlauf mit seinem Format tief im roten Bereich. Durch den Vorlauf dürfte sich das nun vorerst wieder ändern, 340.000 Menschen schalteten am Dienstagabend ein. Die zwei finalen Folgen von "Intimate" erreichten später noch 7,1 und 8,6 Prozent, was die höchsten Werte aller Episoden waren.

Doch auch bei Vox konnte man sich am Montag über eine geglückte Rückkehr freuen. "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" ging beim Sender in die mittlerweile zehnte Staffel und zum Auftakt erreichte das Format, in dem Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß im Mittelpunkt stand, 1,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, also sogar noch etwas mehr als Joko und Klaas bei ProSieben. Aus der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen kamen 660.000 Menschen, das entsprach 11,4 Prozent Marktanteil. Damit präsentierte sich "Sing meinen Song" spürbar stärker als zuletzt, besser als jetzt lief es im Mai 2020.

"Die Silbermond-Story" hielt im Anschluss an das "Tauschkonzert" noch 700.000 Menschen vor den Fernsehgeräten, beim jungen Publikum waren für Vox damit 7,7 Prozent drin. Und noch ein kurzer Blick in die Daytime, wo die neue Filmpool-Produktion "Full House - Familie XXL" erneut sehr stark lief und 10,0 Prozent Marktanteil holte. Auch "Zwischen Tüll und Tränen" erreichte mit 10,6 Prozent einen zweistelligen Wert.

Die Tagesmarktführerschaft sicherte sich dank der überragenden Primetime jedoch ProSieben, 12,4 Prozent standen am Ende auf dem Konto des Senders. Vox brachte es mit 9,1 Prozent auf Rang zwei und landete damit noch deutlich vor RTL, das sich am Dienstag mit schwachen 8,3 Prozent begnügen musste.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV