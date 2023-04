Nachdem "TV total" um den Jahreswechsel herum immer mal wieder einstellige Marktanteile hinnehmen musste, hat die ProSieben-Show ihre Quoten in den zurückliegenden Wochen spürbar steigern können und scheint für viele Fans inzwischen zu einem Ritual am Mittwochabend geworden zu sein. Belohnt wurde der Sender in dieser Woche mit der besten "TV total"-Quote seit Ende 2021, als der Klassiker gerade erst neu aufgelegt wurde.

Mit 830.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren verzeichnete die aktuelle Folge einen hervorragenden Marktanteil von 15,7 Prozent in der Zielgruppe und fuhr damit ganz nebenbei auch noch den Tagessieg ein. Insgesamt erreichte "TV total", wie schon vor einer Woche, durchschnittlich 1,44 Millionen Menschen. Umso ärgerlicher aus Sicht des Senders, dass es nach wie vor nicht gelingt, das Publikum bei der Stange zu halten: "Zervakis & Opdenhövel. Live." kam ab 21:25 Uhr auf gewohnt magere 6,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, "Galileo Plus" fiel danach sogar auf 3,4 Prozent zurück.

Und auch für Sat.1 lief es nur zu Beginn des Abends gut: Dort sorgte "Das 1% Quiz" in dieser Woche noch einmal für einen Aufschwung, wenngleich ein zweistelliger Marktanteil knapp verfehlt wurde. Mit 9,8 Prozent bewegte sich die Show mit Jörg Pilawa aber auch zum Staffel-Finale noch einmal klar über dem Senderschnitt. Insgesamt schalteten durchschnittlich 1,61 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. "Die perfekte Minute" kam mit zwei Folgen danach allerdings nicht über Werte von 5,7 und 3,7 Prozent hinaus, nachdem die Show schon auf ihrem eigentlichen 19-Uhr-Sendeplatz einmal mehr mit gerade mal 1,3 Prozent versagte.

Allerdings fehlte es am Vorabend völlig an Rückenwind, weil "Volles Haus!" zuvor über drei Stunden hinweg im Schnitt bei desolaten 1,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängen blieb. Nur 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wollten die Nachmittagsshow sehen. Trotz des Quiz-Erfolgs in der Primetime kam Sat.1 daher nicht über einen Tagesmarktanteil von 6,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Und auch ProSieben blieb am Mittwoch mit 7,8 Prozent blass - eine erfolgreiche Stunde "TV total" reicht eben bei Weitem nicht zur Tagesmarktführerschaft.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV