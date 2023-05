"Rate my Date" mit Ralf Schmitz hat in der zweiten Woche deutlich an Boden verloren. Die neue Sat.1-Datingshow erreichte am Montagabend im Schnitt lediglich 660.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und damit über eine Viertelmillion weniger als noch beim Auftakt. Beim Gesamtpublikum reichte das für gerade mal noch 2,5 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe lief es zwar besser, doch mit 320.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren blieb der Marktanteil mit 5,6 Prozent auch hier blass. Gestartet war "Rate my Date" eine Woche zuvor noch mit fast einem Prozentpunkt mehr.

Und auch danach war für Sat.1 nicht mehr viel zu holen: Die Rankingshow "111 saukomische Viecher!" unterhielt ab 22:36 Uhr nur noch 5,0 Prozent der 14- bis 49-Jährigen und kam insgesamt nicht über eine halbe Million Personen hinaus. Doch nicht nur Sat.1 tat sich am Feiertag in der Primetime schwer - auch für ProSieben gab's mit seinen Serien nichts zu holen. "Grey's Anatomy" startete zunächst mit 660.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 5,9 Prozent Marktanteil in den Abend, ehe "Seattle Firefighters" auf 5,1 Prozent kam. Zwei Folgen von "9-1-1: Lone Star" gerieten schließlich mit desolaten 3,1 und 4,0 Prozent vollends unter die Räder.

ProSieben landete somit am späten Abend noch hinter Super RTL, wo "Bones - Die Knochenjägerin" viele Fans einsammelte. Nach 22 Uhr erreichte eine Wiederholung der Krimiserie starke 6,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe sowie insgesamt 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Auch die ersten beiden Folgen bewegten sich zuvor mit Werten von 3,5 und 4,0 Prozent deutlich über dem Senderschnitt von Super RTL. Um 23:00 Uhr punktete zu guter Letzt auch noch die kanadische Serie "Carter" mit 4,3 Prozent.

Dank der Stärke in der Primetime verbuchte Super RTL am Montag übrigens einen sehr guten Tagesmarktanteil von 2,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Beim Gesamtpublikum wiederum gehörte Sat.1 Gold zu den beliebtesten Spartensendern - mit einem Tageswert von 2,7 Prozent lag der Sender kaum mehr als einen Prozentpunkt hinter Sat.1. Punkten konnte Sat.1 Gold vor allem mit seinen Ermittler-Dokus in der Daytime: Bis zu 710.000 Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich für "K11 - Die neuen Fälle". Über Stunden hinweg lagen die Marktanteile bei mehr als drei Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV