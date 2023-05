Der Primetime-Verlauf: Löwen legen zur Hälfte zu

Nach 21:30 Uhr erreichte die Vox-Gründershow am Abend des Feiertags die höchsten Reichweiten. Das dürfte nicht zuletzt mit dem öffentlich-rechtlichen Gegenprogramm zusammenhängen. So hielt eine ARD-Doku rund um Charles III. ihr Publikum in 75 Minuten Laufzeit recht gut. Um 21:30 Uhr schalteten aber viele weg, sodass sich "Die Verlegerin" rasch auf einem deutlich niedrigeren Niveau wiederfand. Und auch der ZDF-Primetime-Film "Endlich Witwer" hatte bis 21:30 Stück für Stück Publikum verloren. Nach 21:30 Uhr ging die Kurve wieder nach oben, vermutlich weil das ZDF einige Zuschauerinnen und Zuschauer vom Ersten einsammelte. Deutlich zu erkennen ist zudem, dass es RTL mit "Ralf, der Bauernreporter" nicht gelang, das "Bauer sucht Frau"-Publikum am späteren Abend beim Sender zu halten.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: Costa Rica verfängt

Während der einstündigen Laufzeit sammelte die ZDF-Produktion "Neuanfang in Costa Rica", viele Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Das Format, das unter dem "Hallo Deutschland"-Dach lief, begleitete Auswanderinnen, fünf Frauen, die den Mut hatten, ihr altes Leben hinter sich zu lassen und mehr als 10.000 Kilometer entfernt von zu Hause noch mal neu zu starten. Gegen Ende der Reportage war dann die höchste Reichweite erzielt worden. "SOKO Hamburg", das im Anschluss lief, hielt das Publikum nicht, machte aber unter anderem parallel zum Ende des ARD-Films "Seitensprung" einen Sprung nach oben.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: AdAlliance vorn

Auch am 1. Mai belegte AdAlliance den ersten Rang in Sachen Daily Reach der TV-Werbevermarkter. Man kam mit sechs Prozentpunkten Vorsprung vor Seven.One Media ins Ziel. Sky und Visoon lagen mit je sieben Prozent nahezu gleichauf, Visoon präsentierte sich einen Hauch stärker.

© AdScanner

Werbe-Ranking: Wo ist die Kreislaufflasche?

Über viele Tage hinweg dominierte die Schwarz-Gruppe die deutschen Werbecharts mit Spots für ihre Kreislaufflasche. Am Tag der Arbeit, also am Montag, wurde das TV-Werbeengagement nun deutlich nach unten gefahren. Noch etwas mehr als 30 Spots wurden untergebracht, entsprechend schrumpfte der XRP von zuvor regelmäßig mehr als 100 auf weniger als 24 Punkte. Stattdessen war Lidl-Konkurrentz Aldi Spitzenreiter der Werbecharts am Feiertag. Aldi bewarb seine Produkte und Angebote 160 Mal und das auch noch in oft sehr reichweitenstarken Formaten, sodass ein XRP-Wert von knapp 109 zustande kam.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.