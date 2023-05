Wäre der Fernsehmarkt eine Autobahn, dann wäre Vox in jüngerer Vergangenheit gerne links gefahren, also auf der Überholspur. Sat.1 etwa hat der Kanal schon eingeholt – im April war man deutlich wie nie vorn. Am Dienstag nun zeigte sich Vox mehr als deutlich im Rückspiegel von RTL. Der gemessene Vox-Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei guten acht Prozent. RTL schwächelte indes, kam nicht über 8,2 Prozent hinaus. Gerade einmal zwei Zehntel also trennten die beiden stärksten Sender von RTL Deutschland. Das lag nicht zuletzt auch an der Primetime, wo sich "Sing meinen Song" sogar vor "Bauer sucht Frau international" schob.

Einen ähnlichen Verlauf hatte ZDFneo: Eine "Friesland"-Wiederholung kam dort zur besten Sendezeit im Schnitt auf 1,64 Millionen zusehende Personen. Nicht mithalten konnte danach ein Doppelpack von "I don't work here", der nur 0,48 und 0,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV