Nachdem Joko und Klaas am Dienstag in ihrer Show gegen ihren Arbeitgeber gewannen, bekamen sie am Mittwoch wieder einmal 15 Minuten Sendezeit bei ProSieben geschenkt. Das Interesse daran war groß: Durchschnittlich 1,51 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr für "Joko & Klaas Live", darunter 960.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe punktete ProSieben zu diesem Zeitpunkt mit hervorragenden 18,0 Prozent Marktanteil.

"TV total" tat sich im Anschluss etwas schwerer als in der Vorwoche, kam gegen den quotenstarken DFB-Pokal aber auch diesmal wieder auf tolle Quoten. Mit 1,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 12,2 Prozent Marktanteil erwies sich die Comedyshow mit Sebastian Pufpaff einmal mehr als sichere Bank für ProSieben - anders als "Zervakis & Opdenhövel. Live", das im Anschluss auf ernüchternde 5,9 Prozent zurückfiel. Die beiden Folgen des Doku-Formats "10 Fakten" konnten ab 22:27 Uhr mit Werten von 4,0 und 4,9 Prozent ebenfalls nichts mehr reißen.

Der schwache Quotenverlauf am späten Abend verhinderte dann auch einen besseren Tagesmarktanteile. Mit durchschnittlich 8,1 Prozent lief es für ProSieben am Mittwoch recht unspekaktulär - allerdings lag der Sender zumindest einen halben Prozentpunkt vor RTL. Sehr gut lief es dagegen für ProSieben Maxx, das mit einem Tagesmarktanteil von 2,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugte und nicht zuletzt von einer starken Daytime profitierte. Vor allem die Anime-Serie "One Piece" sorgte für Spitzen-Werte: Ab 17:38 Uhr lag der Marktanteil bei herausragenden 6,7 Prozent. Später am Abend punktete aber auch die Wrestlingshow "Raw" mit 2,8 Prozent.

Starke Quoten verbuchte am Mittwoch aber auch Comedy Central, das ebenfalls auf einen Tagesmarktanteil von 2,3 Prozent in der Zielgruppe kam und damit noch vor Nitro lag. Auch der RTL-Männersender hatte seine stärkste Phase am Vorabend und kam mit den Sitcom-Klassikern "King of Queens" und "Hör' mal, wer da hämmert" auf jeweils mehr als drei Prozent.

