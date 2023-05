Noch vor einem halben Jahr erzielte das Finale der zehnten Staffel von "The Taste" einen Quoten-Rekord mit mehr als 14 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Davon war am Mittwochabend bei der - ungewöhnlich frühen - Rückkehr der Sat.1-Kochshow jedoch nur wenig zu spüren. Das Interesse an der Allstar-Staffel fiel jedenfalls äußerst verhalten aus, was ein Stück weit wohl auf die starke Fußball-Konkurrenz zurückzuführen ist. Mit insgesamt nur 790.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 6,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe musste "The Taste" jedenfalls ein doppeltes Tief hinnehmen. "Best of The Taste" fiel am späten Abend gar auf 4,2 Prozent.

Doch auch RTL musste am Mittwoch einen neuerlichen Rückschlag hinnehmen: Dort fiel "Der Bachelor" eine Woche vor dem Staffel-Finale auf den niedrigsten Marktanteil der gesamten Historie des Formats. Gerade mal 7,5 Prozent verzeichnete die Kuppelshow, sodass RTL nur knapp vor RTLzwei landete, wo der "Kampf der Realitystars" mit 7,2 Prozent überzeugte. Insgesamt konnten sich lediglich 1,12 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für den "Bachelor" begeistern. Noch schlechter sah es danach aus: "RTL Direkt" enttäuschte mit 4,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe auch "Stern TV" mit nur 5,8 Prozent einen gebrauchten Tag erwischte.

Marktanteils-Trend: Der Bachelor

ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Dazu kommt, dass die Gerichtsshows am Nachmittag zwar für hohe Gesamt-Reichweiten sorgten, beim jungen Publikum aber kaum verfingen. Die beiden "Strafgericht"-Shows mit Barbara Salesch und Ulrich Wetzel blieben bei Marktanteilen von 4,6 und 4,5 Prozent - und auch das neue "Jugendgericht" konnte um 17:00 Uhr mit 5,8 Prozent nichts reißen. Noch schlechter sah es zu diesem Zeitpunkt jedoch in Sat.1 aus, das weiter mit "Volles Haus!" am Geschmack des Publikums vorbeisendet. Mit im Schnitt nur 180.000 Zuschauerinnen und Zuschauern fiel die Sendung am Mittwoch gar auf die bislang niedrigste Sehbeteiligung, der Marktanteil lag bei den 14- bis 49-Jährigen nur bei 2,2 Prozent. "Die perfekte Minute" sackte anschließend wieder einmal auf 1,5 Prozent ab.

Ausgerechnet "Auf Streife" sorgte am Mittag für einen Lichtblick: Die beiden Folgen der eigentlich eingestellten Scripted Reality überzeugten mit Marktanteilen von 13,5 und 13,7 Prozent, ehe auch die "Klinik am Südring" mit 15 Uhr auf starke 11,1 Prozent kam. Daneben feierte auch Vox am Nachmittag wieder Erfolge und erzielte sowohl mit "Full House - Familie XXL" als auch "Das Duell - Zwischen Tüll und Tränen" zweistellige Quoten. Um 20:15 Uhr schaffte "Bones" dagegen gerade mal 3,5 Prozent und war somit das Schlusslicht unter den Vollprogrammen. Deutlich stärker war auch Kabel Eins, wo der Spielfilm "Unknown Identity" mit 1,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 5,6 Prozent Marktanteil überzeugte.

