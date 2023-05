Leicht im Aufwind befand sich die dieswöchige Ausstrahlung von "The Voice Kids" in Sat.1. Sieben Tage zuvor hatte die Sendung, vorläufigen Zahlen zufolge, mit 1,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ihre bisher niedrigste Reichweite eingefahren. An diesem Freitag nun stieg der Wert leicht auf 1,29 Millionen. In der klassischen Zielgruppe wurden 7,6 Prozent ermittelt – ein Plus von drei Zehnteln gegenüber der Folge zuvor. Den zweistelligen Marktanteilen, die in dieser Staffel bisher immerhin vier Mal erzielt wurden, liegt die Produktion aktuell aber ein gutes Stück entfernt. Recht nahe gekommen ist Sat.1 am Freitag unterdessen RTLzwei: Der Primetime-Film "Vergessene Welt – Jurassic Park" hatte etwa im Schnitt 370.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer – somit nur knapp weniger als "The Voice Kids".

In der klassischen Zielgruppe wurden für RTLzwei-Verhältnisse gute 6,9 Prozent ermittelt. 1,01 Millionen Menschen ab drei Jahren schauten zu. Im Filmduell setzte sich dennoch ProSieben durch. 9,3 Prozent fuhr "Escape Room" im Schnitt ein, ein gutes Ergebnis für den Münchner Sender. Insgesamt lag die Sehbeteiligung bei 1,10 Millionen. Schwerer tat sich nach 22:10 Uhr dann "Fantasy Island", das nur noch 5,1 Prozent zustande brachte.



Kein Vorbeikommen gab es unterdessen auch diesmal an "Let's Dance" – die RTL-Tanzshow zieht an der Spitze ihre einsamen Kreise. Die aktuelle Live-Show aus Köln kam auf 18,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, rund ein halber Prozentpunkt mehr als sieben Tage zuvor. 3,83 Millionen Menschen schauten zu – im Gesamtmarkt sicherte sich die Produktion etwas mehr als 16 Prozent. Das um 23:40 Uhr gestartete "Exclusiv Spezial" rund um das Tanzformat schloss sich in der klassischen Zielgruppe mit schönen 17,5 Prozent an.



Bei Vox gab derweil "Goodbye Deutschland" eine reichlich ordentliche Figur ab. Ab Primetimestart und bis 22:15 Uhr liefen zwei Folgen des Auswandererformats – und kamen auf 6,8 und 6,6 Prozent. "Iron Man 2" schloss sich mit etwas weniger als sechs Prozent bei den Werberelevanten an. Am Nachmittag war es unter anderem "Full House" (14 Uhr), das performte. Die Freitagsfolge fuhr um die acht Prozent bei den Umworbenen ein. Für die Produktion endete die dritte Sendewoche mit einem weiteren Bestwert. Die zurückliegenden fünf Folgen kamen auf 8,3 Prozent – in Woche eins hatte das Format noch 6,3 Prozent geholt.

Für "Galileo" ging bei ProSieben derweil die zweitschwächste Woche dieses Jahres zu Ende. Das jeweils um kurz nach 19 Uhr laufende Magazin landete im Wochenschnitt nur bei acht Prozent bei den Jüngeren. Das lag an den quotentechnisch schwachen Folgen am Donnerstag und Freitag: Hier wurden nur sechseinhalb und knapp sieben Prozent gemessen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV