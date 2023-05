am 08.05.2023 - 09:13 Uhr

Sat.1 hat am Sonntag mit dem Staffel-Finale von "Leben leicht gemacht" am Vorabend überzeugende Quoten erzielt, wie schon im Vorjahr einen zweistelligen Marktanteil aber verpasst. Mit durchschnittlich 290.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren verzeichnete die Abspeckshow einen Marktanteil von 8,8 Prozent, der sich deutlich über den Normalwerten des Privatsenders bewegte. Insgesamt schalteten 1,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein.

Unterm Strich war die Staffel mit im Schnitt über acht Prozent Marktanteil übrigens etwas erfolgreicher als vor einem Jahr. Es bleibt jedoch festzuhalten, dass es in der Vergangenheit besser lief, als die Show noch auf den Namen "The Biggest Loser" - inzwischen ist der einstige Titel bekanntlich in den Hintergrund gerückt.

Abseits von "Leben leicht gemacht" gab's für Sat.1 indes am Sonntag in der Daytime ein Auf uns Ab: Während sich das "Frühstücksfernsehen" ab 9:00 Uhr zunächst mit 7,7 Prozent Marktanteil ordentlich schlug, fiel "Britt - Der Talk" danach auf katastrophale 1,2 Prozent zurück. Auch die Wiederholung von "The Voice Kids" enttäuschte danach mit 3,7 Prozent ebenso wie der Spielfilm "Big Game - Die Jagd beginnt", für den nur ein Marktanteil von 4,4 Prozent drin war.

Einstellig blieb aber auch RTL, das mit zwei "Best Of"-Folgen von "Martin Rütter - Die Welpen kommen" am Nachmittag nicht über Marktanteile von 6,0 und 7,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinauskam. Nach "RTL aktuell" blieb auch "Exclusiv - Weekend" mit 8,6 Prozent recht blass. Die beiden Vox-Dokusoaps "Einmal Camping, immer Camping" und "Ab ins Beet!" kamen indes am Vorabend auf Werte von 7,3 und 7,4 Prozent, während "Galileo Stories" und "Galileo X-Plorer" bei ProSieben mit 7,1 und 8,1 Prozent mäßig abschnitten.

Schwache Quoten gab's unterdessen für "Deutschlands bester Partykeller", wenngleich sich das Format gegenüber der Vorwoche leicht steigern konnte. Mehr als 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie ein Zielgruppen-Marktanteil von 2,2 Prozent waren für die Sendung um 19:11 Uhr trotzdem nicht drin. Aber auch "Grip - Das Motormagazin" tat sich bei RTLzwei im Vorabendprogramm mit nur 3,5 Prozent schwer. Einen echten Favoriten hat das Publikum derzeit sonntags im Vorabendprogramm also ganz offensichtlich nicht.

