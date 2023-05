"Joko & Klaas gegen ProSieben" konnte am Dienstag das hohe Quotenniveau der vergangenen beiden Wochen halten und lag mit 17,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einmal mehr mit weitem Vorsprung vor der Primetime-Konkurrenz. Da dürfte man es in Unterföhring heute wohl allenfalls als Randnotiz wahrnehmen, dass die durchschnittliche Sehbeteiligung im Vergleich zur Vorwoche um 100.000 auf 1,22 Millionen zurückging.

Sich selbst den besten Vorlauf verschaffte sich damit auch einmal mehr Klaas Heufer-Umlauf, dessen Late Night Show meist nur nach Joko & Klaas-Sendungen aus Quotensicht recht gut funktioniert. Das Quotenniveau von "Joko & Klaas gegen ProSieben" konnte "Late Night Berlin" zwar nicht halten, 11,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sind aber gleichwohl ein Wert weit über dem ProSieben-Schnitt. Die Gesamt-Reichweite stieg mit 0,49 Millionen sogar auf einen Staffel-Bestwert.

Die Primetime-Konkurrenz war wie schon erwähnt deutlich abgeschlagen, doch trotzdem dürfte man bei RTL heute mit Erleichterung auf die Quoten blicken. Denn ging "Bauer sucht Frau International" am Dienstag vergangener Woche noch mit nur 8,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen unter, so reichte es diesmal doch für immerhin solide 10,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. In der erweiterten Zielgruppe 14-59, auf die man bei RTL ja inzwischen bekanntlich lieber blickt, lagen die beiden Sendungen mit 10,5 und 10,3 Prozent sogar annähernd gleichauf.

Mit insgesamt 2,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erklomm "Bauer sucht Frau International", das ja in einer Doppelprogrammierung sowohl montags als auch dienstags zu sehen ist, auf einen Staffel-Bestwert. Das Format funktioniert insbesondere beim älteren Publikum für Privatsender-Verhältnisse ungewöhnlich gut, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag mit 11,7 Prozent sogar höher als in den jüngeren Zielgruppen.

Während "RTL direkt" sich um 22:15 Uhr dann zunächst mit 8,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zufrieden geben musste, konnte "Extra - Das RTL-Magazin" den Marktanteil in dieser Altersgruppe anschließend wieder auf 10,1 Prozent steigern. 1,87 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen das Nachrichtenmagazin im Schnitt, bei "Extra" waren dann noch 1,05 Millionen dabei.

