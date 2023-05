Werbe-Ranking: Milkas Eiskampagne läuft an

Mit Beginn der Woche hat Mondelez die Eis-Saison eröffnet: Seit Montag läuft im deutschen Fernsehen die neue Kampagne für das Eis von Milka. Nachdem die Spots schon am Montag auf den fünften Platz im AdScanner-Ranking kamen, reichte es einen Tag später für Rang sechs. 93 Mal flimmerte die Werbung über die Sender, die meisten davon Spots liefen dabei auf RTLzwei und Sixx. Die höchste Reichweite wiederum sammelte das Milka Eis bei RTL und Vox ein.

Unterm Strich lag die Reichweite der Kampagne am Dienstag bei 54,90 XRP - womit Milka gar nicht so weit hinter den Top-Marken landete. Ein XRP von 63,67 reichte der Modekette C&A am Dienstag schon, um sich an die Spitze zu setzen - gefolgt von Burger King. Auch Aldi und Edeka verzeichneten mit ihren Spots jeweils mehr als 60 XRP.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

Daily Reach der TV-Vermarkter

Das ZDF-Werbefernsehen hat am Dienstag im Vermarkter-Ranking den dritten Rang belegt und erreichte 14 Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte - das war nicht nur deutlich mehr als ARD Media, sondern auch mehr als Warner Bros. Discovery schaffte. El Cartel Media landete ebenfalls dahinter. Ganz vorne rangierte am Dienstag der RTL-Vermarkter Ad Alliance, der auf 38 Prozent kam. Konkurrent Seven.One Media brachte es auf 30 Prozent und damit geringfügig weniger als am Tag zuvor.

© AdScanner

Der Primetime-Verlauf: ZDF-Aufschwung um 21:45 Uhr

Das "heute-journal" hat sich einmal mehr als Einschalter erwiesen. Schon um 21:45 Uhr konnte das Nachrichtenmagazin die ZDF-Reichweite deutlich steigen, doch der Blick auf den AdScanner-Verlauf zeigt, dass es auch gegen 22:00 Uhr noch einmal kräftig nach oben ging - mutmaßlich beeinflusst durch die beginnende Werbepause von "Bauer sucht Frau International" bei RTL.

Die Kuppelshow konnt ihr Publikum derweil sehr gut halten, aber auch "Joko & Klaas gegen ProSieben" blieb den Abend über stabil - wenngleich die ProSieben-Show im letzten Teil nicht mehr ganz an die vorherige Flughöhe anknüpfen konnte.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: Magazin und Quiz beflügelt

Einen beeindruckenden Aufwärtstrend verzeichnete "Wer weiß denn sowas?" am ARD-Vorabend. Nahezu konstant gewann die Quizshow mit Kai Pflaume neue Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu. Selbst die kurze Werbeunterbrechung vor dem Finale erwies sich allenfalls geringfügig als Abschalter. Zuvor zeigte schon die "Brisant"-Kurve steil nach oben, anders übrigens als das ZDF-Pendant "Hallo Deutschland", das stabil unterwegs war. Bis zum Beginn der "SOKO Köln" gab es für den Mainzer Sender kaum nennenswerte Ausschläge.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.