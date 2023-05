Im Ersten lief am Mittwochabend zur besten Sendezeit ein Drama namens "Meine Freundin Volker", im ZDF "Die große 'Terra X'-Show" (2,44 Mio., 10,5%) – also kein Krimi. Weil einige Zuschauerinnen und Zuschauer aber nicht auf das Rätsel nach Mördern verzichten wollten, profitierten kleinere Sender. So blühte One nach 20:15 Uhr quotentechnisch regelrecht auf. Dort gab es ab 20:15 Uhr "Agatha Christies Marple" zu sehen: 0,98 Millionen Menschen schalteten den 95 Minuten langen Stoff im Schnitt ein und bescherten dem Spartensender somit ungewohnt starke 4,2 Prozent.

Sogar auf 4,7 Prozent wuchs die Gesamtquote nach 21:50 Uhr an, als "Agatha Christies Poirot" über die Bildschirme flimmerte. 0,88 Millionen Menschen schauten im Schnitt zu. Und sogar am späten Abend, ab kurz vor halb zwölf, blieb die Quote bei "Miss Fishers mysteriöse Mordfälle" mit 4,2 Prozent noch recht hoch. Bei den 14- bis 49-Jährigen schwankten die Werte zwischen 1,0 und 1,3 Prozent. Im Tagesschnitt verbuchte One am Mittwoch schöne 2,5 Prozent.



Noch vor Agatha Christie schob sich am Mittwoch eine "Wilsberg"-Wiederholung, die ab 20:15 Uhr bei ZDFneo lief: 1,19 Millionen zusehende Personen führten zu 5,1 Prozent, 2,6 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen gemessen. Und auch Sat.1 Gold fuhr mit Krimiware im Gesamtmarkt gut. Beim Best-Ager-Sender kamen zwei Folgen von "Navy CIS: New Orleans" auf um die 600.000 Zusehende und jeweils 2,6 Prozent Marktanteil beim Publikum ab drei Jahren. "Blue Bloods" tat sich dann nach 22 Uhr mit noch 0,42 Millionen und 2,1 Prozent etwas schwerer.

Auch ZDFneo verbuchte letztlich nachlassendes Interesse: "Am Ende – Die Macht der Kränkung", mit drei Folgen nach 21:45 Uhr im linearen Programm vertreten, holte zunächst noch 0,42 Millionen Zusehende, fiel dann aber unter die Marke von 200.000 Menschen. Die ermittelten Quoten lagen bei zwischen 1,9 und 1,1 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV