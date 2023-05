Der Primetime-Verlauf: Barth legt spät zu

Die Verlaufskurve deckt auf: "Mario Barth deckt auf" gewann hintenraus nochmal Zuschauerinnen und Zuschauer. Konkret war die RTL-Primetime-Sendung nach 21:45 Uhr am Stärksten, also zu einem Zeitpunkt, an dem der ARD-Primetime-Film beendet war. Das führte im Ersten gut sichtbar zu einigen Abschaltern, das Magazin "Plusminus" wusste bei Weitem nicht alle Film-Fans bei der Stange zu halten.

© AdScanner

Der Vorabend-Verlauf: Starkes "RTL Aktuell"

"RTL Aktuell" spülte RTL auch am Mittwoch wieder viele Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Dabei stieg die Verlaufskurve nicht nur in den Minuten vor dem Start, sondern auch gegen 18.50 Uhr nochmals. Zu diesem Zeitpunkt endete der Krimi im Zweiten und augenscheinlich wechselten einige Krimifans rüber zu RTL. Ebenfalls wieder gut sichtbar: Noch vor 19 Uhr und somit vor dem Ende der Nachrichten hatte "RTL Aktuell" seinen Peak erreicht, was vermutlich auch mit dem Start der ZDF-"heute"-Sendung zusammenhängen dürfte. Einmal mehr gut erkennbar ist zudem, wie Ulrich Wetzel im Verlauf seiner Jugendgerichtsverhandlung TV-Publikum anzog. Die Kurve ging deutlich nach oben.

© AdScanner

Wichtig bei allen AdScanner-Kurven: Sie sind, anders als die AGF-Zahlen, nicht bevölkerungsrepräsentativ. Sie werden also nicht anhand eines Panels gewichtet und hochgerechnet, sondern geben die tatsächlich gemessenen Gerätedaten aus rund einer Million von insgesamt 13 Millionen Vodafone-Haushalten wieder. Mehr Hintergrund zu diesen Daten gibt es hier. Aussagekräftig sind somit weniger die Höhe der Reichweitenkurven zueinander als die Entwicklung innerhalb eines Senders und die Erkenntnisse zu Umschaltzeitpunkten.

Daily Reach der TV-Vermarkter: ZDF und WBD gleichauf

Gleichstand in Sachen Daily-Reach der TV-Vermarkter zwischen dem ZDF Werbefernsehen und Warner Bros. Discovery: Beide Vermarkter kamen am Mittwoch auf 14 Prozent. An der Spitze änderte sich derweil weiterhin nichts. AdAlliance führte deutlich mit 37 Prozent vor Seven.One Media, das auf 30 Prozent kam.

© AdScanner

Werbe-Ranking: REWE an der Spitze

Vor dem Feiertag trommelte REWE besonders erfolgreich in deutschen TV-Werbeinseln. 93 Spots liefen am Mittwoch, die die aktuellen Angebote in den Märkten thematisierten. Damit ließ sich ein XRP-Wert in Höhe von 71,89 erzielt. REWE war nicht der einzige Lebensmittelhändler, der sich auf den vorderen Plätzen finden ließ. Lidl kam mit knapp 59 XRP ins Ziel, Aldi sicherte sich um die 43 Punkte. Auf Platz acht findet sich derweil eine aktuelle Kampagne von Apotheken wieder. 128 Spots wurden geschaltet, damit wurde ein XRP-Wert von knapp über 52 generiert. Besonders häufig liefen diese Spots bei TLC und Home and Garden TV. Betrachtet man nur die Vollprogramme, dann war RTLzwei mit Abstand am meisten belegt worden.

© AdScanner

AdScanner stellt für das Ranking eine Liste aller gestern im deutschen TV ausgestrahlten Werbespots zusammen und ermittelt für diese die in Summe erzielte Reichweite in den gemessenen Vodafone-Haushalten. Da hier die sekundengenaue Reichweite statt der bislang branchenüblichen Werbeinselreichweite als Grundlage dient, spricht AdScanner von XRP (Exact Rating Points). Da es sich um Brutto-Reichweiten handelt, werden dafür die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung aufaddiert. Zur Veranschaulichung: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.